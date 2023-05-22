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Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных - РИА Новости, 22.05.2023
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:41
2023-05-22T14:41
2023-05-22T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных
Группировка "Центр" уничтожила до 55 украинских военных на Краснолиманском направлении