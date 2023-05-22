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Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных

Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных - РИА Новости, 22.05.2023

Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:41

2023-05-22T14:41

2023-05-22T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф