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Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 22.05.2023 (обновлено: 14:42 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873427525.html
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных - РИА Новости, 22.05.2023
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:41
2023-05-22T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев потерял на Краснолиманском направлении до 55 военных

Группировка "Центр" уничтожила до 55 украинских военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщило в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в ДНР.
«
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 мая, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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