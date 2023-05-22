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ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 22.05.2023 (обновлено: 14:40 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873426516.html
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 22.05.2023
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях
Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях

Минобороны: ВС России поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 мая, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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