https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873426516.html
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 22.05.2023
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях
Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_f51d26857eeb1925d72de7166a4b34b4.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_318cbed2fb3ab62b59348e9f7f547508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях
Минобороны: ВС России поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях