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ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях

ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 22.05.2023

ВС России поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях

Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:38

2023-05-22T14:38

2023-05-22T14:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 98 украинских артподразделений на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах", - говорится в сообщении.

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2023

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россия, вооруженные силы украины, безопасность