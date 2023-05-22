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Киев потерял 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 22.05.2023 (обновлено: 14:40 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873424796.html
Киев потерял 150 военных на двух направлениях
Киев потерял 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.05.2023
Киев потерял 150 военных на двух направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области."В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
киев
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киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 150 военных на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.
"В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 мая, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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