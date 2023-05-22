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Киев потерял 150 военных на двух направлениях

Киев потерял 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.05.2023

Киев потерял 150 военных на двух направлениях

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:31

2023-05-22T14:31

2023-05-22T14:40

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области."В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

киев

россия

донецкая народная республика

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киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины