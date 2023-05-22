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Киев потерял 150 военных на двух направлениях
Киев потерял 150 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.05.2023
Киев потерял 150 военных на двух направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
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безопасность
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области."В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 150 военных на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях