https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873402736.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:18

2023-05-22T16:18

2023-05-22T16:18

инфографика

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 мая 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные Силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. Также российские подразделения поразили части ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.Параллельно ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 107 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 17 беспилотников, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9257 танков и других бронемашин, 4881 орудие полевой артиллерии и 10379 единиц автомобильной техники.

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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