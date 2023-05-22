https://ria.ru/20230522/sotsobekt-1873444229.html

В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект

В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект - РИА Новости, 22.05.2023

В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект

В городе Кириллов Вологодской области впервые за много лет началось строительство нового детского сада на 145 мест, открытие которого планируется осенью 2024... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:04

2023-05-22T16:04

2023-05-22T16:04

вологодская область

кириллов

вологодская область

кирилловский район

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. В городе Кириллов Вологодской области впервые за много лет началось строительство нового детского сада на 145 мест, открытие которого планируется осенью 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он пояснил, что часть территории Кирилловского района и районного центра находится в границах Национального парка "Русский Север", где ранее было запрещено всякое строительство. Однако после принятия поправок в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" с начала 2021 года в данной зоне стало возможным возведение социальных объектов и жилья."Новый детский сад очень ждут дети, родители и воспитатели. В двухэтажном здании разместятся ясельные группы — родители смогут раньше выйти на работу", – привели в пресс-службе слова главы региона Олега Кувшинникова.Строители уже подготовили площадку, заключили договоры на присоединение к инженерным сетям. Сумма около 300 миллионов рублей на строительство детского сада выделена по нацпроекту "Образование", добавили в пресс-службе.Национальный парк "Русский Север" площадью 168 тысяч гектаров образован в 1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и историко-культурного наследия края.

https://ria.ru/20230510/muzey-1870798863.html

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кирилловский район

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Алёна Пава

кириллов, вологодская область, кирилловский район, олег кувшинников