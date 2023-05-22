Рейтинг@Mail.ru
В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
16:04 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/sotsobekt-1873444229.html
В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект
В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект - РИА Новости, 22.05.2023
В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект
В городе Кириллов Вологодской области впервые за много лет началось строительство нового детского сада на 145 мест, открытие которого планируется осенью 2024... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:04
2023-05-22T16:04
вологодская область
кириллов
вологодская область
кирилловский район
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873441726_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_d539b95025a49886ec52356139663cd1.jpg
ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. В городе Кириллов Вологодской области впервые за много лет началось строительство нового детского сада на 145 мест, открытие которого планируется осенью 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он пояснил, что часть территории Кирилловского района и районного центра находится в границах Национального парка "Русский Север", где ранее было запрещено всякое строительство. Однако после принятия поправок в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" с начала 2021 года в данной зоне стало возможным возведение социальных объектов и жилья."Новый детский сад очень ждут дети, родители и воспитатели. В двухэтажном здании разместятся ясельные группы — родители смогут раньше выйти на работу", – привели в пресс-службе слова главы региона Олега Кувшинникова.Строители уже подготовили площадку, заключили договоры на присоединение к инженерным сетям. Сумма около 300 миллионов рублей на строительство детского сада выделена по нацпроекту "Образование", добавили в пресс-службе.Национальный парк "Русский Север" площадью 168 тысяч гектаров образован в 1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и историко-культурного наследия края.
https://ria.ru/20230510/muzey-1870798863.html
кириллов
вологодская область
кирилловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873441726_104:0:2380:1707_1920x0_80_0_0_e9c7338940377a174118a6de5a27f73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кириллов, вологодская область, кирилловский район, олег кувшинников
Вологодская область, Кириллов, Вологодская область, Кирилловский район, Олег Кувшинников

В Кириллове Вологодской области впервые за много лет построят соцобъект

© Фото : Администрация Кирилловского района / ВКонтактеМесто строительства детского сада в Кириллове Вологодской области
Место строительства детского сада в Кириллове Вологодской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Администрация Кирилловского района / ВКонтакте
Место строительства детского сада в Кириллове Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. В городе Кириллов Вологодской области впервые за много лет началось строительство нового детского сада на 145 мест, открытие которого планируется осенью 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он пояснил, что часть территории Кирилловского района и районного центра находится в границах Национального парка "Русский Север", где ранее было запрещено всякое строительство. Однако после принятия поправок в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" с начала 2021 года в данной зоне стало возможным возведение социальных объектов и жилья.
"Новый детский сад очень ждут дети, родители и воспитатели. В двухэтажном здании разместятся ясельные группы — родители смогут раньше выйти на работу", – привели в пресс-службе слова главы региона Олега Кувшинникова.
Строители уже подготовили площадку, заключили договоры на присоединение к инженерным сетям. Сумма около 300 миллионов рублей на строительство детского сада выделена по нацпроекту "Образование", добавили в пресс-службе.
Национальный парк "Русский Север" площадью 168 тысяч гектаров образован в 1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и историко-культурного наследия края.
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова
10 мая, 14:54
 
Вологодская областьКирилловВологодская областьКирилловский районОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала