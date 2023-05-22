https://ria.ru/20230522/sobaka-1873434474.html
В Тюмени собака с окровавленной мордой покусала девушку
В Тюмени собака с окровавленной мордой покусала девушку - РИА Новости, 22.05.2023
В Тюмени собака с окровавленной мордой покусала девушку
Полиция в Тюмени начала проверку по заявлению девушки о нападении на нее собаки, которая гуляла без намордника с хозяином и сорвалась с поводка, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:16
2023-05-22T15:16
2023-05-22T15:16
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Полиция в Тюмени начала проверку по заявлению девушки о нападении на нее собаки, которая гуляла без намордника с хозяином и сорвалась с поводка, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Тюменской области. Инцидент произошел на улице Попова. Видео, в котором собака с окровавленной мордой кидается на двух девушек, одна из них падает и мужчина пытается защитить ее от пса, опубликовал в пятницу телеграм-канал tyumen1. "Участковый уполномоченный по заявлению пострадавшей проводит проверку, после установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка ситуации", – сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В областном депздраве РИА Новости пояснили, что пострадавшая на улице Попова от укусов собаки пациентка "обратилась в приемное отделение ОКБ №2, где ей была оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровью нет, дальнейшая помощь оказывается в плановом порядке, состояние удовлетворительное". Сама пострадавшая рассказала изданию "Тюменская область сегодня", что мужчина выгуливал стаффордширского терьера без намордника. Собака сначала напала на бездомного пса и, сорвавшись с поводка, с окровавленной мордой кинулась в сторону подъезда, у которого стояла девушка с подругой. Девушка упала, и собака покусала ей руку, которой она пыталась защитить лицо и шею. Подбежавший хозяин пса сразу не смог его остановить. Медики диагностировали у нее "укушенные раны предплечья с частичным повреждением мышцы". По словам девушки, владелица приюта, в котором мужчина купил собаку, просила не писать заявление в полицию и "решить вопрос без суда", сам хозяин собаки предлагал ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации, но она отказалась, отметив, что "дело не в деньгах, а в принципе".
https://ria.ru/20230522/izbienie-1873414206.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени собака с окровавленной мордой покусала девушку
В Тюмени собака с окровавленной мордой, сорвавшись с поводка, покусала девушку
ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Полиция в Тюмени начала проверку по заявлению девушки о нападении на нее собаки, которая гуляла без намордника с хозяином и сорвалась с поводка, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел на улице Попова. Видео, в котором собака с окровавленной мордой кидается на двух девушек, одна из них падает и мужчина пытается защитить ее от пса, опубликовал в пятницу телеграм-канал tyumen1.
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"Участковый уполномоченный по заявлению пострадавшей проводит проверку, после установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка ситуации", – сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В областном депздраве РИА Новости пояснили, что пострадавшая на улице Попова от укусов собаки пациентка "обратилась в приемное отделение ОКБ №2, где ей была оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровью нет, дальнейшая помощь оказывается в плановом порядке, состояние удовлетворительное".
Сама пострадавшая рассказала изданию "Тюменская область сегодня", что мужчина выгуливал стаффордширского терьера без намордника. Собака сначала напала на бездомного пса и, сорвавшись с поводка, с окровавленной мордой кинулась в сторону подъезда, у которого стояла девушка с подругой.
Девушка упала, и собака покусала ей руку, которой она пыталась защитить лицо и шею. Подбежавший хозяин пса сразу не смог его остановить. Медики диагностировали у нее "укушенные раны предплечья с частичным повреждением мышцы".
По словам девушки, владелица приюта, в котором мужчина купил собаку, просила не писать заявление в полицию и "решить вопрос без суда", сам хозяин собаки предлагал ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации, но она отказалась, отметив, что "дело не в деньгах, а в принципе".
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