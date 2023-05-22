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Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму - РИА Новости, 22.05.2023
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13:50 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/shtraf-1873411622.html
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму - РИА Новости, 22.05.2023
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму
Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:50
2023-05-22T13:50
марк цукерберг
евросоюз
в мире
технологии
facebook
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE. Отмечается, что этот штраф стал самым крупным за всю историю штрафом ЕС, связанным с нарушением законов о персональных данных. Его размер также превышает предыдущий рекордный штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на Amazon в 2021 году. В рамках решения, которое только относится к соцсети Facebook*, компании Meta* было предписано приостановить передачу данных из ЕС в США, на это ей отводится пять месяцев, сообщает RTE. Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html
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марк цукерберг, евросоюз, в мире, технологии, facebook
Марк Цукерберг, Евросоюз, В мире, Технологии, Facebook
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму

RTE: ирландский регулятор оштрафовал Meta Platforms на рекордные 1,2 миллиарда евро

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.
«

"Материнская компания Facebook* Meta* была оштрафована на 1,2 миллиарда евро Ирландским регулятором по защите данных за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот штраф стал самым крупным за всю историю штрафом ЕС, связанным с нарушением законов о персональных данных. Его размер также превышает предыдущий рекордный штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на Amazon в 2021 году.
В рамках решения, которое только относится к соцсети Facebook*, компании Meta* было предписано приостановить передачу данных из ЕС в США, на это ей отводится пять месяцев, сообщает RTE.
Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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