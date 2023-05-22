https://ria.ru/20230522/shtraf-1873411622.html

Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму

Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму - РИА Новости, 22.05.2023

Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta* на рекордную сумму

Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:50

2023-05-22T13:50

2023-05-22T13:50

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE. Отмечается, что этот штраф стал самым крупным за всю историю штрафом ЕС, связанным с нарушением законов о персональных данных. Его размер также превышает предыдущий рекордный штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на Amazon в 2021 году. В рамках решения, которое только относится к соцсети Facebook*, компании Meta* было предписано приостановить передачу данных из ЕС в США, на это ей отводится пять месяцев, сообщает RTE. Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html

https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html

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марк цукерберг, евросоюз, в мире, технологии, facebook