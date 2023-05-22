https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино - РИА Новости, 22.05.2023
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг сообщения об эвакуации Шебекино из-за обстрелов Грайворонского района со стороны... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:55
2023-05-22T12:55
2023-05-22T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг сообщения об эвакуации Шебекино из-за обстрелов Грайворонского района со стороны ВСУ."Началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди мирного населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района", - сказал он в видеообращении в телеграм-канале. Глава области добавил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации. "Это вранье! Этого нет! Будет улучшение, будет ухудшение - мы сразу всю необходимую информацию предоставим", - добавил Гладков. Ранее он рассказал об обстреле украинскими военными Грайворонского района, который продолжался несколько часов, пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, проводится подворовой обход территорий. Губернатор отметил, что он находится на рабочем месте, и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20230520/oproverzhenie-1873117873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино
Глава Белгородской области Гладков сообщил о массированной информационной атаке на регион
БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
опроверг сообщения об эвакуации Шебекино из-за обстрелов Грайворонского района со стороны ВСУ.
"Началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди мирного населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района", - сказал он в видеообращении в телеграм-канале.
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Глава области добавил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации. "Это вранье! Этого нет! Будет улучшение, будет ухудшение - мы сразу всю необходимую информацию предоставим", - добавил Гладков.
Ранее он рассказал об обстреле украинскими военными Грайворонского района, который продолжался несколько часов, пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, проводится подворовой обход территорий.
Губернатор отметил, что он находится на рабочем месте, и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
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