https://ria.ru/20230522/shantazh-1873374509.html

Эпстин пытался шантажировать Билла Гейтса романом с россиянкой, пишут СМИ

Эпстин пытался шантажировать Билла Гейтса романом с россиянкой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

Эпстин пытался шантажировать Билла Гейтса романом с россиянкой, пишут СМИ

Финансист Джеффри Эпстин, покончивший с собой в американской тюрьме почти четыре года назад, пытался шантажировать Билла Гейтса, используя информацию о романе... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:54

2023-05-22T11:54

2023-05-22T11:54

в мире

россия

сша

билл гейтс

джеффри эпштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102604/74/1026047491_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55fc7e7be0246b795fc4df401342e3ac.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Финансист Джеффри Эпстин, покончивший с собой в американской тюрьме почти четыре года назад, пытался шантажировать Билла Гейтса, используя информацию о романе основателя Microsoft с уроженкой России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, Гейтс познакомился с россиянкой Милой Антоновой в 2010 году, когда девушке было около 20 лет. Сама Антонова в видеоролике, который был размещен в сети в том же году, рассказала о встрече с миллиардером на турнире по бриджу и игре против него. Антонова, которая в 2005 году закончила один из российских университетов, была также знакома с Эпстином, следует из публикации издания. По информации газеты, в 2013 году она встречалась с финансистом, пытаясь заинтересовать его своим интернет-проектом BridgePlanet по обучению игре в бридж. Издание, ссылаясь на Антонову, пишет, что Эпстин в итоге не стал инвестировать в стартап. По сведениям Wall Street Journal, не найдя финансирования для BridgePlanet, Антонова решила стать программистом и попросила нескольких людей одолжить ей денег на учебу. "Эпстин согласился заплатить, и он заплатил напрямую школе. Он ничего не получил взамен… Он сказал, что богат и хочет помогать людям", - приводятся в публикации слова россиянки. Однако в 2017 году Эпстин написал письмо Гейтсу с просьбой возместить ему стоимость курса, который тот оплатил девушке. В окружении Гейтса связывают это письмо с отказом основателя Microsoft принять участие в благотворительном фонде, который Эпстин пытался создать совместно с JPMorgan Chase. "Мистер Гейтс встречался с Эпстином исключительно в филантропических целях. После неоднократных неудачных попыток вывести Гейтса за рамки этих вопросов Эпстин безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать ему", - заявил газете представитель Гейтса. Для обоих мужчин сумма была несущественной, но из тона послания следовало, что Эпстин знал о романтической связи Гейтса и мог ее раскрыть, сообщили изданию источники. Представитель Гейтса заявила, что он отказался возмещать расходы на обучение девушки. "Мистер Гейтс не имел никаких финансовых дел с Эпстином", - отметила она. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20221101/shpionazh-1828326734.html

https://ria.ru/20220509/retsessiya-1787661309.html

https://ria.ru/20230511/ssha-1870836904.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, билл гейтс, джеффри эпштейн