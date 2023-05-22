https://ria.ru/20230522/sevastopol-1873499692.html

Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе

Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе - РИА Новости, 22.05.2023

Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:28

2023-05-22T20:28

2023-05-22T21:23

севастополь

михаил развожаев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. ред.), включающие проведение учебных стрельб", — пояснил он.По словам Развожаева, в городе все спокойно.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230501/bpla-1869004488.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество