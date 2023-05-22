https://ria.ru/20230522/sevastopol-1873499692.html
Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе
Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе - РИА Новости, 22.05.2023
Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:28
2023-05-22T20:28
2023-05-22T21:23
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. ред.), включающие проведение учебных стрельб", — пояснил он.По словам Развожаева, в городе все спокойно.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Власти объяснили причину громких звуков в Севастополе
Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе стрельбой на учениях флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости.
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале
.
"Громкие звуки — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. ред.), включающие проведение учебных стрельб", — пояснил он.
По словам Развожаева, в городе все спокойно.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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