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Британия сделала послабления для попавших под санкции должников
Британия сделала послабления для попавших под санкции должников - РИА Новости, 22.05.2023
Британия сделала послабления для попавших под санкции должников
Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:00
2023-05-22T21:00
2023-05-22T22:34
экономика
великобритания
санкции в отношении россии
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в мире
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при наличии предварительно заключенного договора между сторонами, следует из документа, опубликованного в понедельник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI). "Генеральная лицензия позволяет британскому лицу, которому попавшее под санкции лицо задолжало средства или экономические ресурсы в рамках контракта, подписанного до введения санкций против указанного лица, получать выплаты", - сказано в документе. Лицензия позволяет банкам-корреспондентам попавших под санкции лиц или финансовым учреждениям переводить средства при условии, что размер платежа не превышает 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС, сообщает OFSI. При этом договорные обязательства должны быть установлены до внесения лица в санкционные списки, а сама выплата должна осуществляться в пользу лица Великобритании, отмечается в документе. В течение месяца после получения выплаты британское лицо должно уведомить об этом министерство финансов, следует из лицензии. Генеральная лицензия вступает в силу 22 мая и действует до 21 ноября 2023 года, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.
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экономика, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Экономика, Великобритания, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
Британия сделала послабления для попавших под санкции должников
Британия разрешила лицам под санкциями выплачивать задолженности при наличии договора
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при наличии предварительно заключенного договора между сторонами, следует из документа, опубликованного в понедельник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI
).
"Генеральная лицензия позволяет британскому лицу, которому попавшее под санкции лицо задолжало средства или экономические ресурсы в рамках контракта, подписанного до введения санкций против указанного лица, получать выплаты", - сказано в документе.
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Лицензия позволяет банкам-корреспондентам попавших под санкции лиц или финансовым учреждениям переводить средства при условии, что размер платежа не превышает 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС, сообщает OFSI.
При этом договорные обязательства должны быть установлены до внесения лица в санкционные списки, а сама выплата должна осуществляться в пользу лица Великобритании, отмечается в документе. В течение месяца после получения выплаты британское лицо должно уведомить об этом министерство финансов, следует из лицензии.
Генеральная лицензия вступает в силу 22 мая и действует до 21 ноября 2023 года, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.
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