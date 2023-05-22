https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873504351.html

Британия сделала послабления для попавших под санкции должников

Британия сделала послабления для попавших под санкции должников - РИА Новости, 22.05.2023

Британия сделала послабления для попавших под санкции должников

Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:00

2023-05-22T21:00

2023-05-22T22:34

экономика

великобритания

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при наличии предварительно заключенного договора между сторонами, следует из документа, опубликованного в понедельник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI). "Генеральная лицензия позволяет британскому лицу, которому попавшее под санкции лицо задолжало средства или экономические ресурсы в рамках контракта, подписанного до введения санкций против указанного лица, получать выплаты", - сказано в документе. Лицензия позволяет банкам-корреспондентам попавших под санкции лиц или финансовым учреждениям переводить средства при условии, что размер платежа не превышает 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС, сообщает OFSI. При этом договорные обязательства должны быть установлены до внесения лица в санкционные списки, а сама выплата должна осуществляться в пользу лица Великобритании, отмечается в документе. В течение месяца после получения выплаты британское лицо должно уведомить об этом министерство финансов, следует из лицензии. Генеральная лицензия вступает в силу 22 мая и действует до 21 ноября 2023 года, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.

https://ria.ru/20230521/sanktsii-1873262108.html

https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html

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экономика, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, в мире