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МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени - РИА Новости, 22.05.2023
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20:02 22.05.2023 (обновлено: 20:03 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873493726.html
МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени
МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени - РИА Новости, 22.05.2023
МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени
Для принятия решений относительно одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС требуется дополнительное время, сообщил журналистам в понедельник глава МИД... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:02
2023-05-22T20:03
в мире
брюссель
украина
антонио таяни
евросоюз
мид италии
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Для принятия решений относительно одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС требуется дополнительное время, сообщил журналистам в понедельник глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни по окончании заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Для одиннадцатого пакета санкций еще нужно время, требуется поработать. Это не такие темы, по которым легко принять решения", - приводит его слова информагентство Ansa. "Сегодня мы дали политическую оценку: направление - поддержать Украину, избегая того, чтобы можно было обходить ограничительные меры", - подчеркнул итальянский вице-премьер.
https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852369923.html
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в мире, брюссель, украина, антонио таяни, евросоюз, мид италии
В мире, Брюссель, Украина, Антонио Таяни, Евросоюз, МИД Италии
МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени

Глава МИД Италии Таяни: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Для принятия решений относительно одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС требуется дополнительное время, сообщил журналистам в понедельник глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни по окончании заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Для одиннадцатого пакета санкций еще нужно время, требуется поработать. Это не такие темы, по которым легко принять решения", - приводит его слова информагентство Ansa.
"Сегодня мы дали политическую оценку: направление - поддержать Украину, избегая того, чтобы можно было обходить ограничительные меры", - подчеркнул итальянский вице-премьер.
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В миреБрюссельУкраинаАнтонио ТаяниЕвросоюзМИД Италии
 
 
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