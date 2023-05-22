https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873493726.html

МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени

МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени - РИА Новости, 22.05.2023

МИД Италии: принятие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС требует времени

Для принятия решений относительно одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС требуется дополнительное время, сообщил журналистам в понедельник глава МИД... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:02

2023-05-22T20:02

2023-05-22T20:03

в мире

брюссель

украина

антонио таяни

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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Для принятия решений относительно одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС требуется дополнительное время, сообщил журналистам в понедельник глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни по окончании заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Для одиннадцатого пакета санкций еще нужно время, требуется поработать. Это не такие темы, по которым легко принять решения", - приводит его слова информагентство Ansa. "Сегодня мы дали политическую оценку: направление - поддержать Украину, избегая того, чтобы можно было обходить ограничительные меры", - подчеркнул итальянский вице-премьер.

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в мире, брюссель, украина, антонио таяни, евросоюз, мид италии