https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873310239.html

Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 22.05.2023

Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T06:05

2023-05-22T06:05

2023-05-22T06:10

экономика

россия

анкара (провинция)

турция

дмитрий песков

владимир путин

россельхозбанк

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140446/52/1404465285_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_f99be24f26204753f4939dd47edc27f0.jpg

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В ответ на вопрос о наличии варианта с посредничеством турецкого банка, источник подчеркнул, что этот вариант "тоже находится на переговорном столе".Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, и, как отмечают в Москве, ее до сих пор не выполнили.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Сделку продлили на два месяца 18 мая. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в части гарантий для Россельхозбанка прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на переговоры.

https://ria.ru/20230518/rosselkhozbank-1872594323.html

https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873300740.html

россия

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, россельхозбанк, swift, оон