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Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 22.05.2023
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06:05 22.05.2023 (обновлено: 06:10 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873310239.html
Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 22.05.2023
Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T06:05
2023-05-22T06:10
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
дмитрий песков
владимир путин
россельхозбанк
swift
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В ответ на вопрос о наличии варианта с посредничеством турецкого банка, источник подчеркнул, что этот вариант "тоже находится на переговорном столе".Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, и, как отмечают в Москве, ее до сих пор не выполнили.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Сделку продлили на два месяца 18 мая. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в части гарантий для Россельхозбанка прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на переговоры.
https://ria.ru/20230518/rosselkhozbank-1872594323.html
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экономика, россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, россельхозбанк, swift, оон
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, ООН
Источник заявил о поиске вариантов переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве
Здание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Варианты по переподключению Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, обсуждается возможность посредничества турецкого банка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
«
"Да, обсуждаются различные варианты, связанные с переподключнием (Россельхозбанка к SWIFT. — Прим. ред.). Есть очень активные усилия генсека ООН, есть наши (официальной Анкары. — Прим. ред.) усилия различных ведомств", — отметил собеседник агентства.
В ответ на вопрос о наличии варианта с посредничеством турецкого банка, источник подчеркнул, что этот вариант "тоже находится на переговорном столе".
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса и некоторые другие меры. Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, и, как отмечают в Москве, ее до сих пор не выполнили.
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Сделку продлили на два месяца 18 мая. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в части гарантий для Россельхозбанка прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на переговоры.
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ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)ТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFTООН
 
 
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