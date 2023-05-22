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В ЕС заявили об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT
В ЕС заявили об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT - РИА Новости, 22.05.2023
В ЕС заявили об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, заявил в интервью "Известиям" официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T00:51
2023-05-22T00:51
2023-05-22T01:02
россия
украина
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владимир путин
дмитрий песков
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, заявил в интервью "Известиям" официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.Переподключение этой финансовой организации к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, и, как отмечают в Москве, ее до сих пор не выполнили.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Сделку продлили на два месяца 18 мая. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в части гарантий для Россельхозбанка прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на переговоры.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872705948.html
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россия, украина, турция, дмитрий патрушев, владимир путин, дмитрий песков, россельхозбанк, swift, оон, русский язык в мире
Россия, Украина, Турция, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, SWIFT, ООН, Русский язык в мире
В ЕС заявили об отсутствии планов переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Представитель дипломатии ЕС Стано: Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, заявил в интервью
"Известиям" официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
«
"Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится", — уточнил он.
Переподключение этой финансовой организации к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года и предусматривающего в том числе разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Это вторая часть составной пакетной договоренности в рамках зерновой инициативы, и, как отмечают в Москве, ее до сих пор не выполнили.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Сделку продлили на два месяца 18 мая. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в части гарантий для Россельхозбанка прорабатываются разные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на переговоры.
МИД назвал условия действия зерновой сделки