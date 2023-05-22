https://ria.ru/20230522/reorganizatsiya-1873040592.html

Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 22.05.2023

Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:10

2023-05-22T09:10

2023-05-22T09:47

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на указанном участке находится автостоянка и старые склады. Вместо них планируется возвести 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: магазины, отделения банков, предприятия общепита и другие объекты. При этом будут проведены работы по благоустройству и озеленению.Уточняется, что заняться развитием территории смогут нынешние правообладатели участков, городской оператор или инвестор, которого город определит по результатам торгов.

https://ria.ru/20230422/uchastki-1867049364.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва