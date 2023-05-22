https://ria.ru/20230522/reorganizatsiya-1873040592.html
Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ
Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 22.05.2023
Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:10
2023-05-22T09:10
2023-05-22T09:47
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на указанном участке находится автостоянка и старые склады. Вместо них планируется возвести 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: магазины, отделения банков, предприятия общепита и другие объекты. При этом будут проведены работы по благоустройству и озеленению.Уточняется, что заняться развитием территории смогут нынешние правообладатели участков, городской оператор или инвестор, которого город определит по результатам торгов.
https://ria.ru/20230422/uchastki-1867049364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Участок площадью свыше 3,1 гектара на улице Эдварда Грига в поселении Сосенском реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадки составят 4,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 230 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО
появится более 600 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В настоящее время на указанном участке находится автостоянка и старые склады. Вместо них планируется возвести 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: магазины, отделения банков, предприятия общепита и другие объекты. При этом будут проведены работы по благоустройству и озеленению.
Уточняется, что заняться развитием территории смогут нынешние правообладатели участков, городской оператор или инвестор, которого город определит по результатам торгов.
Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира