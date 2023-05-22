https://ria.ru/20230522/remont-1873457754.html

Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО

Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО - РИА Новости, 22.05.2023

Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО

В Московской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Еще порядка 3 млрд... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:59

2023-05-22T16:59

2023-05-22T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873454438_0:117:2000:1242_1920x0_80_0_0_916c3ff37ca4d260de0a56e8cb617688.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Московской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Еще порядка 3 млрд направят на развитие системы водоснабжения в регионе. Об этом сообщил телеканал “360”.Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что работы проведут в рамках подмосковной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами".Ремонтные работы позволят подготовить область к следующему отопительному сезону. Модернизация систем водоснабжения повысит качество питьевой воды, на эти цели выделили более 2,9 млрд рублей.В текущем году ремонтные работы запланированы в семи городских округах Подмосковья.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума