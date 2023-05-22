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Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО - РИА Новости, 22.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:59 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/remont-1873457754.html
Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО
Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО - РИА Новости, 22.05.2023
Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО
В Московской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Еще порядка 3 млрд... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:59
2023-05-22T16:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Московской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Еще порядка 3 млрд направят на развитие системы водоснабжения в регионе. Об этом сообщил телеканал “360”.Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что работы проведут в рамках подмосковной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами".Ремонтные работы позволят подготовить область к следующему отопительному сезону. Модернизация систем водоснабжения повысит качество питьевой воды, на эти цели выделили более 2,9 млрд рублей.В текущем году ремонтные работы запланированы в семи городских округах Подмосковья.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Ремонт котельных запланирован в семи городских округах МО

© РИА Новости / Павел ЛьвовСотрудники в котельной
Сотрудники в котельной - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Московской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт и модернизацию котельных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Еще порядка 3 млрд направят на развитие системы водоснабжения в регионе. Об этом сообщил телеканал “360”.
Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый отметил, что работы проведут в рамках подмосковной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами".
Ремонтные работы позволят подготовить область к следующему отопительному сезону. Модернизация систем водоснабжения повысит качество питьевой воды, на эти цели выделили более 2,9 млрд рублей.
В текущем году ремонтные работы запланированы в семи городских округах Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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