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Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023
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Липецкая область
 
17:07 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/rekultivatsiya-1873459260.html
Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году
Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023
Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году
Рекультивация мусорного полигона "Венера" в Липецке завершится в конце 2023 года; работы ведутся в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:07
2023-05-22T17:07
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Венера" в Липецке завершится в конце 2023 года; работы ведутся в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что полигон был образован более 60 лет назад. В 2006 году объект закрыли. Объем накопленного мусора составлял более 6,6 тысячи тонн. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка" на сегодняшний день удалось рекультивировать около 70% территории полигона. Окончательно завершить процесс позволят средства федерального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта "Экология" - 25 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 35 миллионов рублей.Сейчас в рамках технического этапа рекультивации завершается формирование изолирующего слоя, готовится укладка растительного грунта. Ход и качество работ контролируют областные экологи.По словам Артамонова, рекультивация свалки, находящейся в непосредственной близости от областного центра, позволит улучшить жизнь как минимум 500 тысячам человек."В Липецкой области ведется комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230516/vodosnabzhenie-1872075524.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиРекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году
Рекультивация полигона Венера в Липецке завершится в 2023 году - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Венера" в Липецке завершится в конце 2023 года; работы ведутся в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что полигон был образован более 60 лет назад. В 2006 году объект закрыли. Объем накопленного мусора составлял более 6,6 тысячи тонн. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка" на сегодняшний день удалось рекультивировать около 70% территории полигона. Окончательно завершить процесс позволят средства федерального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта "Экология" - 25 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 35 миллионов рублей.
Сейчас в рамках технического этапа рекультивации завершается формирование изолирующего слоя, готовится укладка растительного грунта. Ход и качество работ контролируют областные экологи.
По словам Артамонова, рекультивация свалки, находящейся в непосредственной близости от областного центра, позволит улучшить жизнь как минимум 500 тысячам человек.
Липецкой области ведется комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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