https://ria.ru/20230522/rekultivatsiya-1873459260.html

Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году

Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023

Рекультивация полигона "Венера" в Липецке завершится в 2023 году

Рекультивация мусорного полигона "Венера" в Липецке завершится в конце 2023 года; работы ведутся в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:07

2023-05-22T17:07

2023-05-22T17:07

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Венера" в Липецке завершится в конце 2023 года; работы ведутся в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что полигон был образован более 60 лет назад. В 2006 году объект закрыли. Объем накопленного мусора составлял более 6,6 тысячи тонн. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка" на сегодняшний день удалось рекультивировать около 70% территории полигона. Окончательно завершить процесс позволят средства федерального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта "Экология" - 25 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 35 миллионов рублей.Сейчас в рамках технического этапа рекультивации завершается формирование изолирующего слоя, готовится укладка растительного грунта. Ход и качество работ контролируют областные экологи.По словам Артамонова, рекультивация свалки, находящейся в непосредственной близости от областного центра, позволит улучшить жизнь как минимум 500 тысячам человек."В Липецкой области ведется комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230516/vodosnabzhenie-1872075524.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, игорь артамонов