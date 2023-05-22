https://ria.ru/20230522/putin-1873415685.html
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:08
2023-05-22T14:08
2023-05-22T14:13
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным показателем уровня поддержки действующего главы российского государства.Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержать действующего главу государства."Да, заметили", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле инициативу Миронова. Он отметил, что это "еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом".
https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах
Песков назвал решение эсеров поддержать Путина на выборах важным показателем