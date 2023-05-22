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В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 22.05.2023
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14:08 22.05.2023 (обновлено: 14:13 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/putin-1873415685.html
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:08
2023-05-22T14:13
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным показателем уровня поддержки действующего главы российского государства.Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержать действующего главу государства."Да, заметили", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле инициативу Миронова. Он отметил, что это "еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом".
https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах

Песков назвал решение эсеров поддержать Путина на выборах важным показателем

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАгитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду"
Агитационный плакат партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным показателем уровня поддержки действующего главы российского государства.
Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержать действующего главу государства.
"Да, заметили", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле инициативу Миронова. Он отметил, что это "еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом".
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 12:32
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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