https://ria.ru/20230522/putin-1873415685.html

В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах

В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле прокомментировали решение эсеров поддержать Путина на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:08

2023-05-22T14:08

2023-05-22T14:13

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать Владимира Путина на выборах-2024 важным показателем уровня поддержки действующего главы российского государства.Ранее съезд СРЗП согласился с предложением лидера партии Сергея Миронова не выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержать действующего главу государства."Да, заметили", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле инициативу Миронова. Он отметил, что это "еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом".

https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"