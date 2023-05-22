https://ria.ru/20230522/puteshestviya-1873375146.html

Названы страны с самыми высокими сборами за оформление загранпаспорта

Названы страны с самыми высокими сборами за оформление загранпаспорта - РИА Новости, 22.05.2023

Названы страны с самыми высокими сборами за оформление загранпаспорта

Определены государства, в которых дороже всего оформить загранпаспорт, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:02

2023-05-22T12:02

2023-05-22T12:02

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чили

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сша

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Определены государства, в которых дороже всего оформить загранпаспорт, сообщает АТОР.Британская страховая компания William Russell проанализировала размер пошлин за оформление заграничных паспортов в 38 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Среди участников ОЭСР — США, Канада, Чили, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и страны Европы. Россия в это объединение не входит.Оказалось, что дороже всего оформить документ на выезд гражданам Австралии — 18,4 тысячи рублей. Мексика — на втором месте по дороговизне (13,6 тысячи рублей), Швейцария — на третьем (11,2 тысячи).В Италии за получение загранпаспорта придется отдать 10,8 тысячи рублей, в США — 10,4 тысячи, Новой Зеландии — 10,2 тысячи. Далее в списке — Чили, Канада, Япония и Турция, Франция, Великобритания и Греция, где расходы составят восемь-десять тысяч рублей.Меньше всего — от двух до 2,5 тысячи рублей — среди стран ОЭСР платят граждане Чехии, Латвии и Испании.В России оформление загранпаспорта старого образца, действующего пять лет, стоит две тысячи рублей для взрослого и одну — для детей до 14 лет. За выдачу документа с биометрией придется отдать пять и 2,5 тысячи рублей соответственно.

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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