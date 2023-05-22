https://ria.ru/20230522/protasevich-1873440449.html
Протасевич заявил, что не планирует покидать Белоруссию
Протасевич заявил, что не планирует покидать Белоруссию - РИА Новости, 22.05.2023
Протасевич заявил, что не планирует покидать Белоруссию
Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, приговоренный судом к восьми годам колонии и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:48
2023-05-22T15:48
2023-05-22T15:48
в мире
белоруссия
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, приговоренный судом к восьми годам колонии и помилованный президентом республики, сообщил, что не планирует ее покидать и хочет быть полезным стране. "Безусловно", - отметил Протасевич в беседе с журналистами белорусских госСМИ, отвечая на вопрос, хочет ли он после помилования жить в Белоруссии и быть полезным стране. Видео отрывка беседы опубликовано в телеграм-канале Белтелерадиокомпании. Протасевич отметил, что пока не имеет точных планов, как будет строить свою жизнь. "Я явно буду настроен на созидание. Буду стараться уделять максимум времени своей семье и в целом думать о чем-то хорошем", - сказал он. Касательно своих профессиональных планов Протасевич заявил, что у него есть определенные идеи, которые он может предложить, но "пока это просто идеи, посмотрим, что как оно будет дальше". Протасевич ранее сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая. Он не стал конкретно отвечать на вопросы журналистов о процедуре помилования и о том, писал ли прошение о помиловании. Протасевич отметил, что после того, как узнал о решении президента, занимался юридическими моментами. "Я явился в суд, в котором проходил процесс надо мной, и подписал соответствующие бумаги. В терминологии я не силен… Поставил подписи в нужных местах, что я ознакомлен… и вступает в силу (решение – ред.)", - сказал Протасевич. Минский областной суд сообщил 18 мая, что приговор по делу создателей телеграм-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет. Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против Путило, Протасевича и Рудика. Путило и Рудик находятся за границей. Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Суд признал обвиняемых виновными в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика - также в заговоре с целью захвата власти, в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило - еще и в руководстве террористической организацией. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA.
https://ria.ru/20230502/sapega-1869109497.html
https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html
https://ria.ru/20220720/ryanair-1803596201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, Роман Протасевич, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Протасевич заявил, что не планирует покидать Белоруссию
Протасевич, помилованный указом Лукашенко, заявил, что хочет быть полезным Белоруссии
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, приговоренный судом к восьми годам колонии и помилованный президентом республики, сообщил, что не планирует ее покидать и хочет быть полезным стране.
"Безусловно", - отметил Протасевич в беседе с журналистами белорусских госСМИ, отвечая на вопрос, хочет ли он после помилования жить в Белоруссии и быть полезным стране. Видео отрывка беседы опубликовано в телеграм-канале Белтелерадиокомпании.
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Протасевич отметил, что пока не имеет точных планов, как будет строить свою жизнь. "Я явно буду настроен на созидание. Буду стараться уделять максимум времени своей семье и в целом думать о чем-то хорошем", - сказал он. Касательно своих профессиональных планов Протасевич заявил, что у него есть определенные идеи, которые он может предложить, но "пока это просто идеи, посмотрим, что как оно будет дальше".
Протасевич ранее сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал указ о его помиловании 16 мая. Он не стал конкретно отвечать на вопросы журналистов о процедуре помилования и о том, писал ли прошение о помиловании. Протасевич отметил, что после того, как узнал о решении президента, занимался юридическими моментами. "Я явился в суд, в котором проходил процесс надо мной, и подписал соответствующие бумаги. В терминологии я не силен… Поставил подписи в нужных местах, что я ознакомлен… и вступает в силу (решение – ред.)", - сказал Протасевич.
Протасевич рассказал, как заговорщики искали денег у офиса Тихановской Минский областной суд
сообщил 18 мая, что приговор по делу создателей телеграм-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет.
Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против Путило, Протасевича и Рудика. Путило и Рудик находятся за границей. Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске
из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс
самолета компании Ryanair
, на борту которого он находился. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.
Суд признал обвиняемых виновными в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика - также в заговоре с целью захвата власти, в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило - еще и в руководстве террористической организацией.
В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA.
ИКАО: данные о бомбе на борту лайнера Ryanair были заведомо ложными