https://ria.ru/20230522/propaganda-1873420474.html
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде - РИА Новости, 22.05.2023
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде
Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:19
2023-05-22T14:19
2023-05-22T14:19
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на рейтинг Владимира Путина не влияет западная пропаганда. Песков добавил, что главным образом российское общество все-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну. "Что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230423/vliyanie-1867096134.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде
Песков: россияне имеют устойчивость к фейкам и лжи западной пропаганды