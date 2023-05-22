Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/propaganda-1873420474.html
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде - РИА Новости, 22.05.2023
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде
Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:19
2023-05-22T14:19
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570931589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ed8c05fdf4484a9ad7846afa4cee68.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на рейтинг Владимира Путина не влияет западная пропаганда. Песков добавил, что главным образом российское общество все-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну. "Что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230423/vliyanie-1867096134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570931589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ce37c5cd70b65f2e5abde1213498519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде

Песков: россияне имеют устойчивость к фейкам и лжи западной пропаганды

© РИА Новости / Вера Голосова | Перейти в медиабанкРекламные щиты на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Рекламные щиты на нью-йоркской площади Тайм-сквер - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Вера Голосова
Перейти в медиабанк
Рекламные щиты на нью-йоркской площади Тайм-сквер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на рейтинг Владимира Путина не влияет западная пропаганда.
Песков добавил, что главным образом российское общество все-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну.
"Что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", - добавил Песков.
Разбитая фигура статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Запад потерял главный инструмент влияния на Россию
23 апреля, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала