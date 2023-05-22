https://ria.ru/20230522/propaganda-1873420474.html

Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде

Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде - РИА Новости, 22.05.2023

Песков рассказал об устойчивости россиян к фейкам и западной пропаганде

Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:19

2023-05-22T14:19

2023-05-22T14:19

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российское общество имеет определенный уровень устойчивости к фейкам, лжи и некомпетентным оценкам западной пропаганды, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему на рейтинг Владимира Путина не влияет западная пропаганда. Песков добавил, что главным образом российское общество все-таки ориентируется не на страны Запада, а на свою собственную страну. "Что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230423/vliyanie-1867096134.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество