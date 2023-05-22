https://ria.ru/20230522/priamure-1873378065.html

Копию Албазинского острога в Приамурье планируют сдать в конце июня

Копию Албазинского острога в Приамурье планируют сдать в конце июня - РИА Новости, 22.05.2023

Копию Албазинского острога в Приамурье планируют сдать в конце июня

Вторая очередь копии Албазинского острога в Приамурье готова на 95%, сдача объекта запланирована на конец июня, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:07

2023-05-22T12:07

2023-05-22T12:24

амурская область

василий орлов (губернатор)

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Вторая очередь копии Албазинского острога в Приамурье готова на 95%, сдача объекта запланирована на конец июня, сообщает правительство Амурской области.Ход строительных работ оценили губернатор области Василий Орлов и генеральный директор "Атлас Майнинг" Федор Кирсанов. Уже готовы три из четырех угловых башен и проездная башня. Строители укладывают кровлю проездной круглой башни, завершаются работы на крепостной стене."Полностью копию Албазинского острога планируют сдать в конце июня, сейчас строители завершают внешнюю крепость - так называемый "Большой острог". "Малый острог" (внутренняя крепость) уже работает и вызывает большой интерес у амурчан, особенно у детей. При строительстве бюджетные средства не вкладывались, работы оплачивает спонсор "Атлас Майнинг". Более того, компания многие годы финансирует и археологические раскопки на настоящей крепости Албазинского острога в Сковородинском районе", - сказал Орлов.Часть площадей острога готова к приему посетителей. Сейчас специалисты работают над созданием культурно-исторического пространства, которое станет базой для обучения школьников и массовых мероприятий. Копия острога станет центром изучения и популяризации истории региона, привлечет школьников, любителей истории со всего Дальнего Востока, будет способствовать развитию туризма.Строить копию Абазинского острога начали в 2019 году по инициативе губернатора Амурской области. В основу проекта легли результаты работы Албазинской археологической экспедиции, организованной группой компаний "Атлас Майнинг"."Острог станет местом притяжения амурчан, мы продолжим развивать это направление, в частности, музейные экспозиции, и организовывать ярмарки. Это только один из многих социальных проектов компании в регионе - острог будет развиваться, археологические раскопки будут продолжены", - сказал Кирсанов.Глава региона отметил, что за счёт спонсорских средств в расположенном рядом с острогом парке "Патриот" возвели благоустроенный спальный корпус. Это позволит посещать экспозиции парка круглый год."На территории полигона ДВОКУ, в шаговой доступности от острога, расположен парк "Патриот", в который входят партизанская деревня и выставка военной техники. Здесь постоянно проводятся военно-патриотические мероприятия, не раз он становился площадкой для армейских соревнований, таких, как "Суворовский натиск" и "Танковый биатлон". Недалеко парка "Патриот" находится новый центр "Авангард". В целом мы видим, что в регионе формируется кластер по военно-патриотическому воспитанию", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20230519/soya-1872796944.html

https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html

дальний восток

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий орлов (губернатор), дальний восток