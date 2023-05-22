https://ria.ru/20230522/prezentatsiya-1873341293.html

VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ

VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ - РИА Новости, 22.05.2023

VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ

Выставка созданных в РИА Новости музейных VR-проектов стала одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев". Погружение в виртуальную реальность — в фотоленте... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:23

2023-05-22T11:23

2023-05-22T16:00

фото

ночь музеев

исторический музей

москва

риа новости

виртуальная реальность

технологии

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Выставка созданных в РИА Новости музейных VR-проектов стала одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев". Погружение в виртуальную реальность — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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