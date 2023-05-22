VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ

VR-станции "Ночи погружения" принимали посетителей Государственного исторического музея (ГИМ) в субботу.
VR-станции "Ночи погружения" принимали посетителей Государственного исторического музея (ГИМ) в субботу.
Гости легендарных "Парадных сеней" и "Половецкого дворика" увидели лучшие музейные VR-механики, которые участвовали в масштабных российских и международных культурных форумах.
Гости легендарных "Парадных сеней" и "Половецкого дворика" увидели лучшие музейные VR-механики, которые участвовали в масштабных российских и международных культурных форумах.
Посетители одними из первых увидели трейлер нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Посетители одними из первых увидели трейлер нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Премьера посвящена уникальным художественным традициям, технике и канонам искусства на разных территориях страны и рассказывает о местах бытования многовековых художественных промыслов.
Премьера посвящена уникальным художественным традициям, технике и канонам искусства на разных территориях страны и рассказывает о местах бытования многовековых художественных промыслов.
Внимание посетителей захватили выставочные версии исторических публицистических VR-проектов, созданных при участии ученых разных российских музеев.
Внимание посетителей захватили выставочные версии исторических публицистических VR-проектов, созданных при участии ученых разных российских музеев.
"Музей исчезнувших картин" — удивительное VR-пространство, где воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, войнах, становились добычей мародеров и жертвами политических репрессий, получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности.
"Музей исчезнувших картин" — удивительное VR-пространство, где воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, войнах, становились добычей мародеров и жертвами политических репрессий, получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности.
"Крузенштерн. Кругосветка “Надежды" — документальный VR-квест, рассказывающий о великой экспедиции, которая открыла новую эру в истории российского флота.
"Крузенштерн. Кругосветка “Надежды" — документальный VR-квест, рассказывающий о великой экспедиции, которая открыла новую эру в истории российского флота.
"VR-археология: тайны Куликова поля"—уникальный симулятор археологической экспедиции, где каждый может примерить на себя роль археолога, реставратора и реконструктора.
"VR-археология: тайны Куликова поля"—уникальный симулятор археологической экспедиции, где каждый может примерить на себя роль археолога, реставратора и реконструктора.
"Нюрнберг: VRдикт народов" — масштабный исторический проект, каждый пользователь которого выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, собирая улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха.
"Нюрнберг: VRдикт народов" — масштабный исторический проект, каждый пользователь которого выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, собирая улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха.
Специально для "Ночи музеев" в ГИМ переместилась "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" — проект, где можно примерить скафандр лунавта и ступить на поверхность обратной стороны Луны.
Специально для "Ночи музеев" в ГИМ переместилась "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" — проект, где можно примерить скафандр лунавта и ступить на поверхность обратной стороны Луны.