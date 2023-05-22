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VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ - РИА Новости, 22.05.2023
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11:23 22.05.2023 (обновлено: 16:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/prezentatsiya-1873341293.html
VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ
VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ - РИА Новости, 22.05.2023
VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ
Выставка созданных в РИА Новости музейных VR-проектов стала одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев". Погружение в виртуальную реальность — в фотоленте... РИА Новости, 22.05.2023
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ночь музеев
исторический музей
москва
риа новости
виртуальная реальность
технологии
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Выставка созданных в РИА Новости музейных VR-проектов стала одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев". Погружение в виртуальную реальность — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Ночь музеев, Исторический музей, Москва, РИА Новости, Виртуальная реальность, Технологии

VR-проекты РИА Новости приняли участие в "Ночи музеев" в ГИМ

Читать ria.ru в
Выставка созданных в РИА Новости музейных VR-проектов стала одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев". Погружение в виртуальную реальность — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

VR-станции "Ночи погружения" принимали посетителей Государственного исторического музея (ГИМ) в субботу.

Девушка в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

VR-станции "Ночи погружения" принимали посетителей Государственного исторического музея (ГИМ) в субботу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

Гости легендарных "Парадных сеней" и "Половецкого дворика" увидели лучшие музейные VR-механики, которые участвовали в масштабных российских и международных культурных форумах.

Мужчина в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

Гости легендарных "Парадных сеней" и "Половецкого дворика" увидели лучшие музейные VR-механики, которые участвовали в масштабных российских и международных культурных форумах.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

Посетители одними из первых увидели трейлер нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Посетители в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

Посетители одними из первых увидели трейлер нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Премьера посвящена уникальным художественным традициям, технике и канонам искусства на разных территориях страны и рассказывает о местах бытования многовековых художественных промыслов.

Девушка в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

Премьера посвящена уникальным художественным традициям, технике и канонам искусства на разных территориях страны и рассказывает о местах бытования многовековых художественных промыслов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Внимание посетителей захватили выставочные версии исторических публицистических VR-проектов, созданных при участии ученых разных российских музеев.

Девочка в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

Внимание посетителей захватили выставочные версии исторических публицистических VR-проектов, созданных при участии ученых разных российских музеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
5 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Музей исчезнувших картин" — удивительное VR-пространство, где воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, войнах, становились добычей мародеров и жертвами политических репрессий, получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности.

Девушка в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

"Музей исчезнувших картин" — удивительное VR-пространство, где воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, войнах, становились добычей мародеров и жертвами политических репрессий, получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Крузенштерн. Кругосветка “Надежды" — документальный VR-квест, рассказывающий о великой экспедиции, которая открыла новую эру в истории российского флота.

Стенд РИА Новости во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

"Крузенштерн. Кругосветка “Надежды" — документальный VR-квест, рассказывающий о великой экспедиции, которая открыла новую эру в истории российского флота.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
7 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков

"VR-археология: тайны Куликова поля"—уникальный симулятор археологической экспедиции, где каждый может примерить на себя роль археолога, реставратора и реконструктора.

Девушка в очках виртуальной реальности на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

"VR-археология: тайны Куликова поля"—уникальный симулятор археологической экспедиции, где каждый может примерить на себя роль археолога, реставратора и реконструктора.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
8 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Нюрнберг: VRдикт народов" — масштабный исторический проект, каждый пользователь которого выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, собирая улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха.

Посетительница на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

"Нюрнберг: VRдикт народов" — масштабный исторический проект, каждый пользователь которого выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, собирая улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
9 из 10
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Специально для "Ночи музеев" в ГИМ переместилась "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" — проект, где можно примерить скафандр лунавта и ступить на поверхность обратной стороны Луны.

Посетительница на презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Ночи музеев в Государственном историческом музее (ГИМ)

Специально для "Ночи музеев" в ГИМ переместилась "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция" — проект, где можно примерить скафандр лунавта и ступить на поверхность обратной стороны Луны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ФотоНочь музеевИсторический музейМоскваРИА НовостиВиртуальная реальностьТехнологии
 
 
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