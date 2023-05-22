https://ria.ru/20230522/pozhary-1873434035.html

В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами

В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами - РИА Новости, 22.05.2023

В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами

Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с этим регион покидает самолет-амфибия Бе-200, а также прибывшие на РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:12

2023-05-22T15:12

2023-05-22T15:12

происшествия

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

александр куренков (мчс)

пермский край

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с этим регион покидает самолет-амфибия Бе-200, а также прибывшие на помощь в тушении возгораний группировки из соседних регионов, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. "Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Авиация (самолет-амфибия Бе-200 ЧС) вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении. В понедельник территорию региона покидают аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Пермскому краю, Башкирии и Удмуртии, уточняется в сообщении. Ранее убыли представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей, поясняется в сообщении. ГУМЧС напоминает, что с огнем сотрудникам главного управления МЧС по Курганской области помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. За период борьбы со стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории региона, составляла более 1200 человек и свыше 300 единиц техники. Как заявляло СУСК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС был снят. По данным главы МЧС РФ Александра Куренкова, в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли.

https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html

https://ria.ru/20230522/pozhary-1873326428.html

курганская область

россия

пермский край

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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), пермский край