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В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами - РИА Новости, 22.05.2023
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15:12 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/pozhary-1873434035.html
В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами
В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами - РИА Новости, 22.05.2023
В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами
Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с этим регион покидает самолет-амфибия Бе-200, а также прибывшие на РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:12
2023-05-22T15:12
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
александр куренков (мчс)
пермский край
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с этим регион покидает самолет-амфибия Бе-200, а также прибывшие на помощь в тушении возгораний группировки из соседних регионов, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. "Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Авиация (самолет-амфибия Бе-200 ЧС) вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении. В понедельник территорию региона покидают аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Пермскому краю, Башкирии и Удмуртии, уточняется в сообщении. Ранее убыли представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей, поясняется в сообщении. ГУМЧС напоминает, что с огнем сотрудникам главного управления МЧС по Курганской области помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. За период борьбы со стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории региона, составляла более 1200 человек и свыше 300 единиц техники. Как заявляло СУСК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС был снят. По данным главы МЧС РФ Александра Куренкова, в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли.
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), пермский край
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Александр Куренков (МЧС), Пермский край
В Курганской области стабилизировалась ситуация с пожарами

МЧС: ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась, авиация покинет регион

© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской областиЛиквидация последствий лесных пожаров в Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась, в связи с этим регион покидает самолет-амфибия Бе-200, а также прибывшие на помощь в тушении возгораний группировки из соседних регионов, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.
"Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Авиация (самолет-амфибия Бе-200 ЧС) вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
21 мая, 05:16
В понедельник территорию региона покидают аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Пермскому краю, Башкирии и Удмуртии, уточняется в сообщении. Ранее убыли представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей, поясняется в сообщении.
ГУМЧС напоминает, что с огнем сотрудникам главного управления МЧС по Курганской области помогали бороться более 300 человек и 40 единиц техники ведомства из соседних регионов. За период борьбы со стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории региона, составляла более 1200 человек и свыше 300 единиц техники.
Как заявляло СУСК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС был снят.
По данным главы МЧС РФ Александра Куренкова, в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииАлександр Куренков (МЧС)Пермский край
 
 
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