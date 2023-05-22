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В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.05.2023
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:42
2023-05-22T08:42
2023-05-22T08:45
общество
омская область
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Решение было принято на оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области. Режим ЧС был введен в Омской области 8 мая из-за природных пожаров, когда в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было шесть домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер. Глава региона уточнил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Также Виталий Хоценко поставил задачу предупредить жителей области, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует.
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Общество, Омская область, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности
Омский губернатор Хоценко: режим ЧС в области изменили на режим повышенной готовности