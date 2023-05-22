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В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.05.2023
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08:42 22.05.2023 (обновлено: 08:45 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/pozhary-1873318006.html
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.05.2023
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:42
2023-05-22T08:45
общество
омская область
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Решение было принято на оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области. Режим ЧС был введен в Омской области 8 мая из-за природных пожаров, когда в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было шесть домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер. Глава региона уточнил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Также Виталий Хоценко поставил задачу предупредить жителей области, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует.
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общество, омская область, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Общество, Омская область, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности

Омский губернатор Хоценко: режим ЧС в области изменили на режим повышенной готовности

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Природные пожары. Архивное фото
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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Решение было принято на оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области. Режим ЧС был введен в Омской области 8 мая из-за природных пожаров, когда в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было шесть домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер.
«
"Режим ЧС, который вводился в связи с напряженной пожароопасной ситуацией, на режим повышенной готовности. Результаты мониторинга показывают, что количество термоточек в области уменьшилось. Благодарю МЧС за работу", - написал Виталий Хоценко.​
Глава региона уточнил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Также Виталий Хоценко поставил задачу предупредить жителей области, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует.
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ОбществоОмская областьВиталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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