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В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности

В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.05.2023

В Омской области режим ЧС изменили на режим повышенной готовности

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:42

2023-05-22T08:42

2023-05-22T08:45

общество

омская область

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в Омской области изменили на режим повышенной готовности, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Решение было принято на оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области. Режим ЧС был введен в Омской области 8 мая из-за природных пожаров, когда в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было шесть домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер. Глава региона уточнил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Также Виталий Хоценко поставил задачу предупредить жителей области, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует.

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии