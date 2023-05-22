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В Воронеже загорелся склад пластиковых изделий

В Воронеже загорелся склад пластиковых изделий - РИА Новости, 22.05.2023

В Воронеже загорелся склад пластиковых изделий

Пожар площадью 250 квадратных метров тушат на складе пластиковых изделий в Воронеже, сообщил в понедельник журналистам представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:38

2023-05-22T22:38

2023-05-22T22:38

происшествия

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Пожар площадью 250 квадратных метров тушат на складе пластиковых изделий в Воронеже, сообщил в понедельник журналистам представитель ГУ МЧС по региону. Информация о пожаре на складе пластиковых изделий по улице Цимлянская поступила спасателям в 21.05 мск понедельника. Изначально сообщалось, что площадь пожара в отдельно стоящем здании составила 200 квадратных метров. По его словам, информации о пострадавших на данный момент нет.

https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html

воронеж

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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия