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В Якутске возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре - РИА Новости, 22.05.2023
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17:17 22.05.2023 (обновлено: 17:18 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/pozhar-1873461985.html
В Якутске возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре
В Якутске возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре - РИА Новости, 22.05.2023
В Якутске возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре
Уголовное дело об убийстве возбудили в Якутске после гибели 4 человек на пожаре в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:17
2023-05-22T17:18
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Якутске после гибели 4 человек на пожаре в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске. "По факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара в жилом доме в городе Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователем по особо важным делам СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом)", - рассказали в пресс-службе. Согласно материалам уголовного дела, ночью 22 мая 64-летний хозяин квартиры с использованием бензина поджег квартиру и скрылся. "В короткий промежуток времени потерпевшие скончались на месте происшествия. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление угарным газом. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются личности погибших, мотивы совершенного преступления и иные обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Якутск
В Якутске возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре

СК в Якутске возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Якутске после гибели 4 человек на пожаре в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске.
"По факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара в жилом доме в городе Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователем по особо важным делам СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом)", - рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам уголовного дела, ночью 22 мая 64-летний хозяин квартиры с использованием бензина поджег квартиру и скрылся.
"В короткий промежуток времени потерпевшие скончались на месте происшествия. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление угарным газом. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются личности погибших, мотивы совершенного преступления и иные обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Якутск
 
 
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