В Приморском крае загорелось общежитие колледжа
Общежитие колледжа загорелось в приморском Уссурийске, 18 человек эвакуировались
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"По оперативным данным, 22 мая в 10.35 (03.35 мск - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании пятиэтажного общежития колледжа на улице Октябрьская в Уссурийске. Уже через пять минут на месте работали огнеборцы. До приезда пожарных из здания общежития самостоятельно эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задымление произошло в одной из комнат и коридоре на пятом этаже. Огнем повреждена бытовая техника и личные вещи в комнате на площади около пяти квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.