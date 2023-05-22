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В Приморском крае загорелось общежитие колледжа - РИА Новости, 22.05.2023
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09:05 22.05.2023
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В Приморском крае загорелось общежитие колледжа
В Приморском крае загорелось общежитие колледжа - РИА Новости, 22.05.2023
В Приморском крае загорелось общежитие колледжа
Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:05
2023-05-22T09:05
происшествия
приморский край
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. Уточняется, что задымление произошло в одной из комнат и коридоре на пятом этаже. Огнем повреждена бытовая техника и личные вещи в комнате на площади около пяти квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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приморский край
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происшествия, приморский край, уссурийск
Происшествия, Приморский край, Уссурийск
В Приморском крае загорелось общежитие колледжа

Общежитие колледжа загорелось в приморском Уссурийске, 18 человек эвакуировались

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.
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"По оперативным данным, 22 мая в 10.35 (03.35 мск - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании пятиэтажного общежития колледжа на улице Октябрьская в Уссурийске. Уже через пять минут на месте работали огнеборцы. До приезда пожарных из здания общежития самостоятельно эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задымление произошло в одной из комнат и коридоре на пятом этаже. Огнем повреждена бытовая техника и личные вещи в комнате на площади около пяти квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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ПроисшествияПриморский крайУссурийск
 
 
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