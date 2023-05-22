https://ria.ru/20230522/pozhar-1873322022.html

В Приморском крае загорелось общежитие колледжа

В Приморском крае загорелось общежитие колледжа - РИА Новости, 22.05.2023

В Приморском крае загорелось общежитие колледжа

Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:05

2023-05-22T09:05

2023-05-22T09:05

происшествия

приморский край

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в здании общежития колледжа в Уссурийске Приморского края, 18 человек эвакуировалось, сообщает региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. Уточняется, что задымление произошло в одной из комнат и коридоре на пятом этаже. Огнем повреждена бытовая техника и личные вещи в комнате на площади около пяти квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

приморский край

уссурийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, уссурийск