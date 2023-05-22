https://ria.ru/20230522/pozhar-1873303925.html
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди - РИА Новости, 22.05.2023
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди
Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:12
2023-05-22T02:12
2023-05-22T02:12
происшествия
жилье
якутск
россия
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В ночь с воскресенья на понедельник в ведомство поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская, 33 в Якутске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 4 погибших (все взрослые), личности устанавливаются.", - рассказали в пресс-службе Эвакуация не проводилась, все жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных. "К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек личного состава и 13 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются", - отметили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873276522.html
https://ria.ru/20230520/pozhar-1873117753.html
якутск
россия
пионерский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, якутск, россия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Якутск, Россия, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди
МЧС: в результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли четыре человека
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В ночь с воскресенья на понедельник в ведомство поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская
, 33 в Якутске.
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 4 погибших (все взрослые), личности устанавливаются.", - рассказали в пресс-службе
Эвакуация не проводилась, все жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных.
"К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек личного состава и 13 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются", - отметили в ГУ МЧС.
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали