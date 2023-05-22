https://ria.ru/20230522/pozhar-1873303925.html

В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди

В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди - РИА Новости, 22.05.2023

В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди

Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T02:12

2023-05-22T02:12

2023-05-22T02:12

происшествия

жилье

якутск

россия

пионерский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В ночь с воскресенья на понедельник в ведомство поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская, 33 в Якутске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 4 погибших (все взрослые), личности устанавливаются.", - рассказали в пресс-службе Эвакуация не проводилась, все жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных. "К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек личного состава и 13 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются", - отметили в ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230521/pozhar-1873276522.html

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якутск

россия

пионерский

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происшествия, жилье, якутск, россия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)