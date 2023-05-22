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В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди - РИА Новости, 22.05.2023
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02:12 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/pozhar-1873303925.html
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди - РИА Новости, 22.05.2023
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди
Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:12
2023-05-22T02:12
происшествия
жилье
якутск
россия
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В ночь с воскресенья на понедельник в ведомство поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская, 33 в Якутске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 4 погибших (все взрослые), личности устанавливаются.", - рассказали в пресс-службе Эвакуация не проводилась, все жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных. "К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек личного состава и 13 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются", - отметили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873276522.html
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происшествия, жилье, якутск, россия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Якутск, Россия, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли люди

МЧС: в результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В ночь с воскресенья на понедельник в ведомство поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Пионерская, 33 в Якутске.
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"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружены 4 погибших (все взрослые), личности устанавливаются.", - рассказали в пресс-службе
Эвакуация не проводилась, все жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных.
"К тушению пожара привлекалось 71 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек личного состава и 13 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются", - отметили в ГУ МЧС.
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ПроисшествияЖильеЯкутскРоссияПионерскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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