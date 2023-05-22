В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ
В Черновцах раздавали повестки верующим, решившим поддержать митрополита УПЦ Лонгина
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПолиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина
Полиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), против которого заведено уголовное дело, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
Ранее в понедельник в УПЦ заявили, что полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря. В Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что несколько сотен человек собрались в Черновцах на площади возле местного управления полиции, чтобы поддержать митрополита.
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПолиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина
Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина
"Христианам, которые пришли сегодня на 13.00 в Черновицкое управление полиции поддержать владыку Лонгина и выразить свое возмущение против произвола Национальной полиции вручают повестки", - говорится в сообщении епархии в Telegram-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.