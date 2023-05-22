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В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
17:35 22.05.2023 (обновлено: 17:36 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ - РИА Новости, 22.05.2023
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ
Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:35
2023-05-22T17:36
религия
украина
черновцы
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), против которого заведено уголовное дело, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Ранее в понедельник в УПЦ заявили, что полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря. В Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что несколько сотен человек собрались в Черновцах на площади возле местного управления полиции, чтобы поддержать митрополита. "Христианам, которые пришли сегодня на 13.00 в Черновицкое управление полиции поддержать владыку Лонгина и выразить свое возмущение против произвола Национальной полиции вручают повестки", - говорится в сообщении епархии в Telegram-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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украина, черновцы, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновцы, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ

В Черновцах раздавали повестки верующим, решившим поддержать митрополита УПЦ Лонгина

© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПолиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина
Полиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ
Полиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), против которого заведено уголовное дело, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
Ранее в понедельник в УПЦ заявили, что полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря. В Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что несколько сотен человек собрались в Черновцах на площади возле местного управления полиции, чтобы поддержать митрополита.
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦПолиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина
Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ
Полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые в понедельник вышли, чтобы поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина
"Христианам, которые пришли сегодня на 13.00 в Черновицкое управление полиции поддержать владыку Лонгина и выразить свое возмущение против произвола Национальной полиции вручают повестки", - говорится в сообщении епархии в Telegram-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве
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РелигияУкраинаЧерновцыРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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