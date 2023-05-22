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ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/poteri-1873428013.html
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.05.2023
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:42
2023-05-22T14:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270 военнослужащих, а также 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 270 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270 военнослужащих, а также 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
«
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщили в оборонном ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 мая, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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