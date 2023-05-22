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ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.05.2023
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:42
2023-05-22T14:42
2023-05-22T14:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270 военнослужащих, а также 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 270 военных на Донецком направлении