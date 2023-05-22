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ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.05.2023

ВСУ потеряли до 270 военных на Донецком направлении

Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:42

2023-05-22T14:42

2023-05-22T14:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении составили до 270 военнослужащих, а также 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность