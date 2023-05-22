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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.05.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении более 20 украинских солдат, пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:39
2023-05-22T14:39
2023-05-22T14:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении более 20 украинских солдат, пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Станислав в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
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РИА Новости
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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 20 военных на Херсонском направлении