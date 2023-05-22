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Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 22.05.2023 (обновлено: 17:37 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/postradavshie-1873455690.html
Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти
Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти - РИА Новости, 22.05.2023
Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти
Еще трех человек госпитализировали с осколочными ранениям после обстрела города Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:50
2023-05-22T17:37
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Еще трех человек госпитализировали с осколочными ранениям после обстрела города Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал о двух раненых — женщине, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, и мужчине, состояние которого оценивается как средней степени тяжести.По словам губернатора, снаряды повредили три частных дома, из-за чего они загорелись. Есть также попадание и в здание администрации.Еще один снаряд попал в детский сад в соседнем селе Замостье, добавил Гладков. Местная жительница получила ранение в руку, но ей помощь оказали на месте.Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. С утра город в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины.Кроме того, на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации.
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Вячеслав Гладков
Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ Грайворона

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобили специальных служб
Автомобили специальных служб - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Еще трех человек госпитализировали с осколочными ранениям после обстрела города Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина — с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.
Ранее Гладков сообщал о двух раненых — женщине, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, и мужчине, состояние которого оценивается как средней степени тяжести.
По словам губернатора, снаряды повредили три частных дома, из-за чего они загорелись. Есть также попадание и в здание администрации.
Еще один снаряд попал в детский сад в соседнем селе Замостье, добавил Гладков. Местная жительница получила ранение в руку, но ей помощь оказали на месте.
Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. С утра город в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины.
Кроме того, на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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