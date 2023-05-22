https://ria.ru/20230522/postradavshie-1873455690.html

Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти

Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти - РИА Новости, 22.05.2023

Число раненных при обстреле белгородского города Грайворон выросло до пяти

Еще трех человек госпитализировали с осколочными ранениям после обстрела города Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:50

2023-05-22T16:50

2023-05-22T17:37

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

грайворон

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Еще трех человек госпитализировали с осколочными ранениям после обстрела города Грайворон, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщал о двух раненых — женщине, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии, и мужчине, состояние которого оценивается как средней степени тяжести.По словам губернатора, снаряды повредили три частных дома, из-за чего они загорелись. Есть также попадание и в здание администрации.Еще один снаряд попал в детский сад в соседнем селе Замостье, добавил Гладков. Местная жительница получила ранение в руку, но ей помощь оказали на месте.Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. С утра город в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины.Кроме того, на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации.

https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков