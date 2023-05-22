https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html

Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 22.05.2023

Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Около 20 тонн гуманитарной помощи отправили из отделения Красного Креста Сочи в зону СВО с начала специальной военной операции, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:52

2023-05-22T10:52

2023-05-22T10:52

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СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. Около 20 тонн гуманитарной помощи отправили из отделения Красного Креста Сочи в зону СВО с начала специальной военной операции, рассказала РИА Новости председатель отделения Ирина Красовская. По ее словам, груз отправляется регулярно. В помощи принимают участие предприниматели, горожане, чаще всего отправляют одежду, детские принадлежности, на этот раз добавили необходимую технику для бойцов. "При активном участии жителей города мы собрали и везем гуманитарную помощь в зону СВО на территории ЛНР (2 госпиталя и 4 роты штурмовиков). В числе гуманитарного груза бинокли, рации, носилки тактические, медикаменты, простыни, разовая посуда, чай, кофе, сладости и многое другое. Всего с начала спецоперации мы собрали 20 тонн гуманитарной помощи", - сказала Красовская. Она отметила, что сотрудники Красного Креста впервые лично примут участие в транспортировке собранного на данный момент груза совместно с директором АО "Сельскохозяйственная фирма " Победа" Татьяной Цейтер, старшей фельдшером сочинской станции "Скорая помощь" Валентиной Кротько. Сотрудники поедут в зону специальной военной операции, поскольку хотят изучить условия проживания военнослужащих и понять, какая помощь необходима в первую очередь, заключила Красовская.

https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, красный крест, сочи, общество