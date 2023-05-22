https://ria.ru/20230522/pogoda-1873404810.html
Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю
Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю - РИА Новости, 22.05.2023
Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю
Дожди, гроза и температура до плюс 23 ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:27
2023-05-22T13:27
2023-05-22T13:27
общество
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татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дожди, гроза и температура до плюс 23 ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, во вторник и в среду минимальная температура ожидается в пределах плюс 9 - плюс 12, дневная температура - плюс 19 - плюс 22. Позднякова уточнила, что температура воздуха в начале недели будет выше климатической нормы, потом она придёт к климатической норме на выходные дни.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю
Синоптик Позднякова: дожди, гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Москве на этой неделе
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дожди, гроза и температура до плюс 23 ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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"У нас постепенно атмосферное давление начнёт понижаться, и к концу недели оно будет уже ниже климатической нормы. Практически каждый день у нас будет приниматься дождь различной интенсивности. Во вторник в дневные часы возможна гроза", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, во вторник и в среду минимальная температура ожидается в пределах плюс 9 - плюс 12, дневная температура - плюс 19 - плюс 22.
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"Самым неблагоприятным днём будет пятница и суббота, потому что мы будем находиться вблизи центра высотного циклона, который к нам подошёл с юга. Поэтому ночи будут ещё тёплые, в пределах плюс 10 - плюс 14, и дневная температура за счёт того, что будет много облаков и дождей, будет в пределах плюс 18 - плюс 23", - отметила синоптик.
Позднякова уточнила, что температура воздуха в начале недели будет выше климатической нормы, потом она придёт к климатической норме на выходные дни.
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