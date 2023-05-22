https://ria.ru/20230522/pogoda-1873404810.html

Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю

Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю - РИА Новости, 22.05.2023

Москвичам пообещали теплую и дождливую неделю

Дожди, гроза и температура до плюс 23 ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:27

2023-05-22T13:27

2023-05-22T13:27

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дожди, гроза и температура до плюс 23 ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, во вторник и в среду минимальная температура ожидается в пределах плюс 9 - плюс 12, дневная температура - плюс 19 - плюс 22. Позднякова уточнила, что температура воздуха в начале недели будет выше климатической нормы, потом она придёт к климатической норме на выходные дни.

https://ria.ru/20230520/pogoda-1873068281.html

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода