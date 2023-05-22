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Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023
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19:27 22.05.2023
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Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных
Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023
Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:27
2023-05-22T19:27
в мире
украина
жозеп боррель
брюссель
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. "Хорошая новость: европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных. К концу года мы подготовим еще 15 тысяч", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС в рамках своей тренировочной миссии для Украины подготовит к концу мая порядка 20 тысяч военнослужащих. При этом он предположил, что конечная цель по подготовке 30 тысяч украинских военных может быть достигнута ранее конца 2023 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html
https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html
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в мире, украина, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Брюссель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных

Боррель: тренировочная миссия Евросоюза завершила подготовку 15 тысяч украинских военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных.
"Хорошая новость: европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных. К концу года мы подготовим еще 15 тысяч", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине
Вчера, 15:06
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС в рамках своей тренировочной миссии для Украины подготовит к концу мая порядка 20 тысяч военнослужащих. При этом он предположил, что конечная цель по подготовке 30 тысяч украинских военных может быть достигнута ранее конца 2023 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Евросоюз подсиживает НАТО, а Боррель — Столтенберга
21 мая, 08:00
 
В миреУкраинаЖозеп БоррельБрюссельЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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