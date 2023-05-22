https://ria.ru/20230522/podgotovka-1873488203.html

Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных

Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023

Боррель отчитался о подготовке 15 тысяч украинских военных

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:27

в мире

украина

жозеп боррель

брюссель

евросоюз

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. "Хорошая новость: европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных. К концу года мы подготовим еще 15 тысяч", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС в рамках своей тренировочной миссии для Украины подготовит к концу мая порядка 20 тысяч военнослужащих. При этом он предположил, что конечная цель по подготовке 30 тысяч украинских военных может быть достигнута ранее конца 2023 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html

https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html

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в мире, украина, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, вооруженные силы украины