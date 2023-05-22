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РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми - РИА Новости, 22.05.2023
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13:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/podderzhka-1873400677.html
РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми
РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми - РИА Новости, 22.05.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми
Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) за 2022 год поддержала 164 компании в Республике Коми, а объем поддержанного экспорта составил... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:16
2023-05-22T13:16
российский экспортный центр (рэц)
республика коми
россия
сделано в россии
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) за 2022 год поддержала 164 компании в Республике Коми, а объем поддержанного экспорта составил порядка 235 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."Российский экспортный центр продолжает успешно поддерживать компании Республики Коми, помогая им выходить на рынок и расширять свой бизнес. За 2022-й поддержку получили 164 компании области, а общее число оказанных услуг РЭЦ составило более 526. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, 18 предприятий прошли обучение в школе РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере ВЭД", - сказал Миронов.РЭЦ активно работает над улучшением условий для компаний Республики Коми, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной экспансии на зарубежные рынки."Сохранение имеющихся объемов экспорта, переориентация экспортных потоков на новые зарубежные рынки в современных непростых условиях ведения бизнеса возможно при активном участии всех организаций, входящих в систему поддержки экспорта, расширения имеющихся мер поддержки со стороны государства и обратной связи со стороны действующих и потенциальных экспортеров", - подчеркнул Миронов.Зампред правительства Республики Коми - министр экономического развития и промышленности региона Евгений Пономаренко отметил в свою очередь, что "компании региона активно пользуются имеющимися мерами государственной поддержки и следят за изменениями условий ведения бизнеса и новыми предлагаемыми программами со стороны государства"."Так, именно компания из Республики Коми стала первым в России предприятием, получившим господдержку по страхованию критического импорта. Соответствующий договор заключили компания и ЭКСАР в конце 2022 года. Теперь вся продукция компании застрахована от политических рисков непоставки продукта, а государство будет выступать гарантом по оплате страхового возмещения при их ввозе", - добавил Пономаренко.
https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html
республика коми
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российский экспортный центр (рэц), республика коми, россия, сделано в россии, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Республика Коми, Россия, Сделано в России, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) за 2022 год поддержала 164 компании в Республике Коми, а объем поддержанного экспорта составил порядка 235 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
"Российский экспортный центр продолжает успешно поддерживать компании Республики Коми, помогая им выходить на рынок и расширять свой бизнес. За 2022-й поддержку получили 164 компании области, а общее число оказанных услуг РЭЦ составило более 526. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, 18 предприятий прошли обучение в школе РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере ВЭД", - сказал Миронов.
РЭЦ активно работает над улучшением условий для компаний Республики Коми, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной экспансии на зарубежные рынки.
"Сохранение имеющихся объемов экспорта, переориентация экспортных потоков на новые зарубежные рынки в современных непростых условиях ведения бизнеса возможно при активном участии всех организаций, входящих в систему поддержки экспорта, расширения имеющихся мер поддержки со стороны государства и обратной связи со стороны действующих и потенциальных экспортеров", - подчеркнул Миронов.
Зампред правительства Республики Коми - министр экономического развития и промышленности региона Евгений Пономаренко отметил в свою очередь, что "компании региона активно пользуются имеющимися мерами государственной поддержки и следят за изменениями условий ведения бизнеса и новыми предлагаемыми программами со стороны государства".
"Так, именно компания из Республики Коми стала первым в России предприятием, получившим господдержку по страхованию критического импорта. Соответствующий договор заключили компания и ЭКСАР в конце 2022 года. Теперь вся продукция компании застрахована от политических рисков непоставки продукта, а государство будет выступать гарантом по оплате страхового возмещения при их ввозе", - добавил Пономаренко.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн
18 апреля, 13:39
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Республика КомиРоссияСделано в РоссииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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