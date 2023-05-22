https://ria.ru/20230522/pentagon-1873477379.html

Вокруг Пентагона не нашли никаких признаков взрыва

Вокруг Пентагона не нашли никаких признаков взрыва - РИА Новости, 22.05.2023

Вокруг Пентагона не нашли никаких признаков взрыва

Вокруг здания министерства обороны США не наблюдается никаких признаков взрыва или возгорания, небо чистое и не содержит дыма, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:16

2023-05-22T18:16

2023-05-22T18:16

в мире

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Вокруг здания министерства обороны США не наблюдается никаких признаков взрыва или возгорания, небо чистое и не содержит дыма, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка у Пентагона спокойная, признаков нештатных ситуаций, инцидентов или нарядов служб экстренного реагирования, включая пожарных расчетов, также не видно. Ранее представитель пресс-службы Пентагона на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания после того, как в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша