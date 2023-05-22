https://ria.ru/20230522/patriarkh-1873443909.html

Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии

Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии - РИА Новости, 22.05.2023

Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии

Патриарх Кирилл во время визита в город Болгар в Татарстане посетил выставку, где представлены реликвии пророка Мухаммеда, сообщил РИА Новости помощник главы... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:02

2023-05-22T16:02

2023-05-22T16:02

религия

болгар

северный кавказ

махачкала

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл во время визита в город Болгар в Татарстане посетил выставку, где представлены реликвии пророка Мухаммеда, сообщил РИА Новости помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов.Реликвии пророка Мухаммеда доставлены в Татарстан в пятницу из Дагестана и выставлены в здании "Памятного знака" в Болгаре."Патриарх Кирилл с особым вниманием осмотрел экспозицию, очень внимательно слушал тех, кто рассказывал ему о нашем пророке. На наш взгляд, предстоятель РПЦ остался очень довольным посещением здания "Памятного знака". Он поблагодарил всех, кто встретил и был с ним во время экскурсии", - сказал Гаджимагомедов.Помощник главы Дагестана также пригласил патриарха Кирилла с визитом в Дагестан."Уважаемый мусульманами патриарх Кирилл сообщил, что с удовольствием рассмотрит предложение, возможно, в ближайшем времени состоится его визит на Северный Кавказ. Его заинтересовало строительство духовного центра имени пророка Исы в Махачкале, инициированное муфтием Дагестана шейхом Ахмадом афанде Абдуллаевым", - сообщил Гаджимагомедов.В экспозиции в Болгаре представлены ценные предметы, которые, как считается, принадлежали пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам. Среди реликвий – чаша и меч, ручная мельница, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Вали.

https://ria.ru/20230427/tserkov-1868006791.html

https://ria.ru/20230519/chernega-1872841466.html

болгар

северный кавказ

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

болгар, северный кавказ, махачкала, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия