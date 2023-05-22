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Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
16:02 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/patriarkh-1873443909.html
Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии
Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии - РИА Новости, 22.05.2023
Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии
Патриарх Кирилл во время визита в город Болгар в Татарстане посетил выставку, где представлены реликвии пророка Мухаммеда, сообщил РИА Новости помощник главы... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:02
2023-05-22T16:02
религия
болгар
северный кавказ
махачкала
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл во время визита в город Болгар в Татарстане посетил выставку, где представлены реликвии пророка Мухаммеда, сообщил РИА Новости помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов.Реликвии пророка Мухаммеда доставлены в Татарстан в пятницу из Дагестана и выставлены в здании "Памятного знака" в Болгаре."Патриарх Кирилл с особым вниманием осмотрел экспозицию, очень внимательно слушал тех, кто рассказывал ему о нашем пророке. На наш взгляд, предстоятель РПЦ остался очень довольным посещением здания "Памятного знака". Он поблагодарил всех, кто встретил и был с ним во время экскурсии", - сказал Гаджимагомедов.Помощник главы Дагестана также пригласил патриарха Кирилла с визитом в Дагестан."Уважаемый мусульманами патриарх Кирилл сообщил, что с удовольствием рассмотрит предложение, возможно, в ближайшем времени состоится его визит на Северный Кавказ. Его заинтересовало строительство духовного центра имени пророка Исы в Махачкале, инициированное муфтием Дагестана шейхом Ахмадом афанде Абдуллаевым", - сообщил Гаджимагомедов.В экспозиции в Болгаре представлены ценные предметы, которые, как считается, принадлежали пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам. Среди реликвий – чаша и меч, ручная мельница, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Вали.
https://ria.ru/20230427/tserkov-1868006791.html
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болгар, северный кавказ, махачкала, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Болгар, Северный Кавказ, Махачкала, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл осмотрел особо значимые мусульманские реликвии

Патриарх Кирилл посетил выставку с реликвиями пророка Мухаммеда в Татарстане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Кирилл во время визита в город Болгар в Татарстане посетил выставку, где представлены реликвии пророка Мухаммеда, сообщил РИА Новости помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов.
Реликвии пророка Мухаммеда доставлены в Татарстан в пятницу из Дагестана и выставлены в здании "Памятного знака" в Болгаре.
"Патриарх Кирилл с особым вниманием осмотрел экспозицию, очень внимательно слушал тех, кто рассказывал ему о нашем пророке. На наш взгляд, предстоятель РПЦ остался очень довольным посещением здания "Памятного знака". Он поблагодарил всех, кто встретил и был с ним во время экскурсии", - сказал Гаджимагомедов.
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Помощник главы Дагестана также пригласил патриарха Кирилла с визитом в Дагестан.
"Уважаемый мусульманами патриарх Кирилл сообщил, что с удовольствием рассмотрит предложение, возможно, в ближайшем времени состоится его визит на Северный Кавказ. Его заинтересовало строительство духовного центра имени пророка Исы в Махачкале, инициированное муфтием Дагестана шейхом Ахмадом афанде Абдуллаевым", - сообщил Гаджимагомедов.
В экспозиции в Болгаре представлены ценные предметы, которые, как считается, принадлежали пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам. Среди реликвий – чаша и меч, ручная мельница, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Вали.
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