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В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека - РИА Новости, 22.05.2023
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04:15 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/palestina-1873307419.html
В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека
В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека - РИА Новости, 22.05.2023
В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека
Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T04:15
2023-05-22T04:15
в мире
израиль
наблус (провинция)
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ГАЗА, 22 мая - РИА Новости. Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский минздрав. "Три палестинца были застрелены израильскими солдатами в лагере беженцев Балата в городе Наблус", - говорится в заявлении минздрава в соцсетях. Как сообщают местные СМИ, силы Израиля штурмовали Наблус с востока, где находится лагерь беженцев. Штурм привел к столкновениям и перестрелкам между палестинцами и израильскими военнослужащими, в результате чего погибли несколько человек.
https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html
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в мире, израиль, наблус (провинция)
В мире, Израиль, Наблус (провинция)
В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека

Минздрав Палестины: В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГАЗА, 22 мая - РИА Новости. Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский минздрав.
"Три палестинца были застрелены израильскими солдатами в лагере беженцев Балата в городе Наблус", - говорится в заявлении минздрава в соцсетях.
Как сообщают местные СМИ, силы Израиля штурмовали Наблус с востока, где находится лагерь беженцев. Штурм привел к столкновениям и перестрелкам между палестинцами и израильскими военнослужащими, в результате чего погибли несколько человек.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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14 мая, 23:40
 
В миреИзраильНаблус (провинция)
 
 
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