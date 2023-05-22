https://ria.ru/20230522/palestina-1873307419.html

В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека

В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека - РИА Новости, 22.05.2023

В ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три человека

Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский минздрав. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T04:15

2023-05-22T04:15

2023-05-22T04:15

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израиль

наблус (провинция)

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ГАЗА, 22 мая - РИА Новости. Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский минздрав. "Три палестинца были застрелены израильскими солдатами в лагере беженцев Балата в городе Наблус", - говорится в заявлении минздрава в соцсетях. Как сообщают местные СМИ, силы Израиля штурмовали Наблус с востока, где находится лагерь беженцев. Штурм привел к столкновениям и перестрелкам между палестинцами и израильскими военнослужащими, в результате чего погибли несколько человек.

https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html

израиль

наблус (провинция)

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в мире, израиль, наблус (провинция)