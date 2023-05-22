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Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:39
2023-05-22T14:39
2023-05-22T14:39
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными вопросами, касающимися взаимовыгодных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин и Эрдоган – это очень серьёзные политические деятели, с огромным политическим опытом и которым не свойственны популистские приёмы. Это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему отношения двух лидеров носят особый характер. Он отметил, что Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений, что важно для народов двух стран.
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами для взаимовыгодных отношений
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными вопросами, касающимися взаимовыгодных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин и Эрдоган – это очень серьёзные политические деятели, с огромным политическим опытом и которым не свойственны популистские приёмы. Это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему отношения двух лидеров носят особый характер.
Он отметил, что Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений, что важно для народов двух стран.
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