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Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023
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14:39 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/otnosheniya-1873427304.html
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана - РИА Новости, 22.05.2023
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:39
2023-05-22T14:39
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными вопросами, касающимися взаимовыгодных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин и Эрдоган – это очень серьёзные политические деятели, с огромным политическим опытом и которым не свойственны популистские приёмы. Это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему отношения двух лидеров носят особый характер. Он отметил, что Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений, что важно для народов двух стран.
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков объяснил особый характер отношений Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами для взаимовыгодных отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - серьезные политические деятели, которые отвечают за свои слова и занимаются конкретными вопросами, касающимися взаимовыгодных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин и Эрдоган – это очень серьёзные политические деятели, с огромным политическим опытом и которым не свойственны популистские приёмы. Это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему отношения двух лидеров носят особый характер.
Он отметил, что Путин и Эрдоган занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений, что важно для народов двух стран.
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ПолитикаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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