https://ria.ru/20230522/otkhody-1873454051.html

Нижегородцы собрали 2,5 тонны отходов на берегу Оки на акции "Марафон рек"

Нижегородцы собрали 2,5 тонны отходов на берегу Оки на акции "Марафон рек" - РИА Новости, 22.05.2023

Нижегородцы собрали 2,5 тонны отходов на берегу Оки на акции "Марафон рек"

Жители Нижнего Новгорода собрали 2,5 тонны отходов на берегу Оки в день старта федеральной акции по очистке берегов "Марафон рек", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:41

2023-05-22T16:41

2023-05-22T16:41

нижегородская область

нижний новгород

самара

ярославль

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода собрали 2,5 тонны отходов на берегу Оки в день старта федеральной акции по очистке берегов "Марафон рек", сообщает пресс-служба правительства региона. Нижний Новгород является одним из первых городов - участников "Марафона рек" наряду с Самарой и Ярославлем. Центральной площадкой акции 21 мая в столице Приволжья стал берег Оки около Нижегородского планетария. "Приятно, что Нижний Новгород стал одним из первых участников "Марафона рек". У нас в регионе живет много людей, ответственно относящихся к окружающей среде и стремящихся сделать мир лучше. Национальный проект "Экология" позволяет не только реализовывать большие проекты, но и вести масштабную просветительскую работу, привлекать неравнодушных граждан. Спасибо всем, кто принял участие в марафоне", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, на протяжении пяти лет все Поволжье отмечает День Волги, а в этом году Нижний Новгород принял "Марафон рек", чтобы привести в порядок берег Оки. Все собранные участниками экологической акции отходы, которые скопились с зимы, отправятся на переработку. Министр подчеркнул, что экологическая реабилитация водных объектов, расчистка озер, русел рек ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". "За последние два года проделана колоссальная работа по расчистке русел таких рек, как Теша, Вичкинза, Сатис, Имза, Княгинка. Протяженность расчищенных участков рек составляет 33 километра, экологические условия проживания улучшены для 215 тысяч человек. Общий объем финансовых затрат на расчистку превысил 90 миллионов рублей. В настоящее время идет работа по расчистке реки Борзовка", - говорится в сообщении. Всего участники акции "Марафон рек" в трех городах – Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле – собрали свыше 6 тонн отходов. Больше половины – вторсырье (металл, пластик, стекло), которое региональные операторы отправят на переработку. Акция "Марафон рек" нацпроекта "Экология" продлится до 4 июня. Эстафета будет передаваться из региона в регион и охватит всю страну – от Калининграда до Сахалина.

https://ria.ru/20230519/blagoustroystvo-1872980705.html

https://ria.ru/20230511/investitsii-1871099190.html

нижний новгород

самара

ярославль

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нижний новгород, самара, ярославль, глеб никитин