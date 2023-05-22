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В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов
В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов - РИА Новости, 22.05.2023
В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов
В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:15
2023-05-22T20:15
2023-05-22T20:15
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. На базовой столичной метеостанции ВДНХ за 12 часов в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр", - написал Тишковец в своем телеграм-канале. По его словам, это самый высокий показатель по столичному региону.
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москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов
Тишковец сообщил, что в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков за 12 часов