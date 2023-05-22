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В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа - РИА Новости, 22.05.2023
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:10
2023-05-22T12:10
2023-05-22T12:10
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По словам главы ФСВТС, в настоящее время Россия сотрудничает более чем со 100 государствами. "При выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки. Тем самым значительно улучшается основная характеристика военной техники – ее боевая эффективность. Как следствие, все большее количество стран проявляют интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС имеет хорошие перспективы к росту", - сказал Шугаев. По его словам, зарубежные партнеры, заключая контракты с российскими поставщиками на закупку вооружений, понимают, что они получат современную и отвечающую их запросам технику с характеристиками уровня "лучших мировых образцов", подтвержденными в условиях реальных боевых действий. "Конечно, иностранные заказчики российской продукции военного назначения, планирующие развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, наряду с прочими факторами принимают также во внимание исторически сложившуюся репутацию нашей страны как надежного поставщика, способного обеспечивать своих партнеров высококачественной продукцией", - отметил Шугаев.
https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html
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россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
Директор ФСВТС Шугаев: все большее число стран проявляют интерес к российским вооружениям
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
По словам главы ФСВТС
, в настоящее время Россия сотрудничает более чем со 100 государствами.
"При выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки. Тем самым значительно улучшается основная характеристика военной техники – ее боевая эффективность. Как следствие, все большее количество стран проявляют интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС имеет хорошие перспективы к росту", - сказал Шугаев.
По его словам, зарубежные партнеры, заключая контракты с российскими поставщиками на закупку вооружений, понимают, что они получат современную и отвечающую их запросам технику с характеристиками уровня "лучших мировых образцов", подтвержденными в условиях реальных боевых действий.
"Конечно, иностранные заказчики российской продукции военного назначения, планирующие развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, наряду с прочими факторами принимают также во внимание исторически сложившуюся репутацию нашей страны как надежного поставщика, способного обеспечивать своих партнеров высококачественной продукцией", - отметил Шугаев.
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии