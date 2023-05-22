Рейтинг@Mail.ru
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/oruzhie-1873380086.html
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа - РИА Новости, 22.05.2023
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа
Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:10
2023-05-22T12:10
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По словам главы ФСВТС, в настоящее время Россия сотрудничает более чем со 100 государствами. "При выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки. Тем самым значительно улучшается основная характеристика военной техники – ее боевая эффективность. Как следствие, все большее количество стран проявляют интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС имеет хорошие перспективы к росту", - сказал Шугаев. По его словам, зарубежные партнеры, заключая контракты с российскими поставщиками на закупку вооружений, понимают, что они получат современную и отвечающую их запросам технику с характеристиками уровня "лучших мировых образцов", подтвержденными в условиях реальных боевых действий. "Конечно, иностранные заказчики российской продукции военного назначения, планирующие развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, наряду с прочими факторами принимают также во внимание исторически сложившуюся репутацию нашей страны как надежного поставщика, способного обеспечивать своих партнеров высококачественной продукцией", - отметил Шугаев.
https://ria.ru/20230213/fsvts-1851582454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb5d6c80707a116d410fc3fcbc40c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию из-за рубежа

Директор ФСВТС Шугаев: все большее число стран проявляют интерес к российским вооружениям

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все больше стран интересуются российскими вооружениями, что дает хорошую перспективу роста числа партнеров по линии ВТС, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
По словам главы ФСВТС, в настоящее время Россия сотрудничает более чем со 100 государствами.
"При выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки. Тем самым значительно улучшается основная характеристика военной техники – ее боевая эффективность. Как следствие, все большее количество стран проявляют интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС имеет хорошие перспективы к росту", - сказал Шугаев.
По его словам, зарубежные партнеры, заключая контракты с российскими поставщиками на закупку вооружений, понимают, что они получат современную и отвечающую их запросам технику с характеристиками уровня "лучших мировых образцов", подтвержденными в условиях реальных боевых действий.
"Конечно, иностранные заказчики российской продукции военного назначения, планирующие развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, наряду с прочими факторами принимают также во внимание исторически сложившуюся репутацию нашей страны как надежного поставщика, способного обеспечивать своих партнеров высококачественной продукцией", - отметил Шугаев.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии
13 февраля, 00:25
 
РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала