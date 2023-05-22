https://ria.ru/20230522/orenburg-1873452830.html

Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы

Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы - РИА Новости, 22.05.2023

Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы

Все пострадавшие при обрушении карусели в оренбургском парке выписаны из областных клиник, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:34

оренбург

оренбургская область

здоровье - общество

происшествия

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при обрушении карусели в оренбургском парке выписаны из областных клиник, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в Telegram-канале. В парке "Оренпарк" 6 мая произошло ЧП на карусели: во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных лечили амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. По последним данным Минздрава области, в клиниках города оставались двое детей. "На сегодняшний день все пациенты, пострадавшие в парке, выписаны из оренбургских стационаров. Многие уже вернулись на места работы и учебы", - цитирует областной Минздрав Савинову.

https://ria.ru/20230113/koleso-1844608774.html

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оренбург, оренбургская область, здоровье - общество, происшествия