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Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы - РИА Новости, 22.05.2023
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16:34 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/orenburg-1873452830.html
Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы
Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы - РИА Новости, 22.05.2023
Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы
Все пострадавшие при обрушении карусели в оренбургском парке выписаны из областных клиник, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:34
2023-05-22T16:34
оренбург
оренбургская область
здоровье - общество
происшествия
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при обрушении карусели в оренбургском парке выписаны из областных клиник, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в Telegram-канале. В парке "Оренпарк" 6 мая произошло ЧП на карусели: во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных лечили амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. По последним данным Минздрава области, в клиниках города оставались двое детей. "На сегодняшний день все пациенты, пострадавшие в парке, выписаны из оренбургских стационаров. Многие уже вернулись на места работы и учебы", - цитирует областной Минздрав Савинову.
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оренбург, оренбургская область, здоровье - общество, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Здоровье - Общество, Происшествия
Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы

Минздрав: всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиКарусель, упавшая в Оренбурге
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
Карусель, упавшая в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Все пострадавшие при обрушении карусели в оренбургском парке выписаны из областных клиник, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в Telegram-канале.
В парке "Оренпарк" 6 мая произошло ЧП на карусели: во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных лечили амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату.
По последним данным Минздрава области, в клиниках города оставались двое детей.
"На сегодняшний день все пациенты, пострадавшие в парке, выписаны из оренбургских стационаров. Многие уже вернулись на места работы и учебы", - цитирует областной Минздрав Савинову.
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ОренбургОренбургская областьЗдоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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