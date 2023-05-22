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США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали - РИА Новости, 22.05.2023
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:51
2023-05-22T22:51
2023-05-22T22:51
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств. "Мы полагаем, что группа "Вагнер" пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили, что... группа пытается сделать это через Мали", - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать "появившиеся на прошлой неделе сообщения о попытках группы "Вагнер" осуществить закупки вооружения в африканских странах". По его словам, пока нет подтверждения тому, что подобная сделка была в действительности заключена или имели место реальные поставки. "Мы пристально следим за ситуацией", - подчеркнул представитель госдепа.
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в мире, сша, украина, мали, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мали, Государственный департамент США
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия для спецоперации через Мали
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.
"Мы полагаем, что группа "Вагнер" пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили, что... группа пытается сделать это через Мали", - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать "появившиеся на прошлой неделе сообщения о попытках группы "Вагнер" осуществить закупки вооружения в африканских странах".
По его словам, пока нет подтверждения тому, что подобная сделка была в действительности заключена или имели место реальные поставки.
"Мы пристально следим за ситуацией", - подчеркнул представитель госдепа.
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