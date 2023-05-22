Рейтинг@Mail.ru
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873513856.html
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали - РИА Новости, 22.05.2023
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:51
2023-05-22T22:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мали
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств. "Мы полагаем, что группа "Вагнер" пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили, что... группа пытается сделать это через Мали", - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать "появившиеся на прошлой неделе сообщения о попытках группы "Вагнер" осуществить закупки вооружения в африканских странах". По его словам, пока нет подтверждения тому, что подобная сделка была в действительности заключена или имели место реальные поставки. "Мы пристально следим за ситуацией", - подчеркнул представитель госдепа.
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873505589.html
сша
украина
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, мали, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мали, Государственный департамент США
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали

США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия для спецоперации через Мали

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госдеп США обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.
"Мы полагаем, что группа "Вагнер" пытается закупить военное оборудование для использования на Украине через третьи страны или те страны, где она также действует. Нам сообщили, что... группа пытается сделать это через Мали", - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать "появившиеся на прошлой неделе сообщения о попытках группы "Вагнер" осуществить закупки вооружения в африканских странах".
По его словам, пока нет подтверждения тому, что подобная сделка была в действительности заключена или имели место реальные поставки.
"Мы пристально следим за ситуацией", - подчеркнул представитель госдепа.
Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В США назвали взятие Артемовска крупнейшей битвой со Второй мировой
Вчера, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМалиГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала