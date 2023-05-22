https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873471942.html

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни - РИА Новости, 22.05.2023

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:52

2023-05-22T17:52

2023-05-22T17:52

религия

украина

черновцы

россия

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Ранее сообщалось, что украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина (Жара). Как сообщили ранее в понедельник в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли, чтобы поддержать митрополита УПЦ. "Служба безопасности и национальная полиция разоблачили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ на разжигании межрелигиозной розни... Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной церкви Украины", - говорится сообщении СБУ. Сообщается, что подозреваемый якобы "оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе". Ему предъявили обвинение "на основании подтвержденных фактов преступной деятельности", которые выявила лингвистическая экспертиза. СБ Украины инкриминирует ему статью уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, черновцы, россия, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц