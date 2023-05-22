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СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
17:52 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873471942.html
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни - РИА Новости, 22.05.2023
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни
Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:52
2023-05-22T17:52
религия
украина
черновцы
россия
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Ранее сообщалось, что украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина (Жара). Как сообщили ранее в понедельник в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли, чтобы поддержать митрополита УПЦ. "Служба безопасности и национальная полиция разоблачили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ на разжигании межрелигиозной розни... Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной церкви Украины", - говорится сообщении СБУ. Сообщается, что подозреваемый якобы "оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе". Ему предъявили обвинение "на основании подтвержденных фактов преступной деятельности", которые выявила лингвистическая экспертиза. СБ Украины инкриминирует ему статью уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, черновцы, россия, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновцы, Россия, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ Лонгина в разжигании межрелигиозной розни

© Фото : СБУСотрудники СБУ возле храма
Сотрудники СБУ возле храма - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ возле храма. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара), который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни.
Ранее сообщалось, что украинская полиция завела дело против наместника Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина (Жара). Как сообщили ранее в понедельник в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, полиция украинского города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли, чтобы поддержать митрополита УПЦ.
"Служба безопасности и национальная полиция разоблачили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ на разжигании межрелигиозной розни... Во время литургий он пренебрежительно высказывался по поводу Православной церкви Украины", - говорится сообщении СБУ.
Сообщается, что подозреваемый якобы "оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе". Ему предъявили обвинение "на основании подтвержденных фактов преступной деятельности", которые выявила лингвистическая экспертиза. СБ Украины инкриминирует ему статью уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаЧерновцыРоссияСлужба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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