https://ria.ru/20230522/obstrely-1873300038.html

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T00:25

2023-05-22T00:25

2023-05-22T00:25

специальная военная операция на украине

украина

ясиноватая

донецк

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 177 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/avdeevka-1873252913.html

украина

ясиноватая

донецк

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украина, ясиноватая, донецк, сцкк, нато, происшествия