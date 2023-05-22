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Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obstrely-1873300038.html
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T00:25
2023-05-22T00:25
специальная военная операция на украине
украина
ясиноватая
донецк
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 177 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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украина, ясиноватая, донецк, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ясиноватая, Донецк, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего было выпущено 177 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЯсиноватаяДонецкСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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