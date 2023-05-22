Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего было выпущено 177 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 37 обстрелов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.