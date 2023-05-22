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Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:47
2023-05-22T18:47
2023-05-22T18:48
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет. "Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области
Глава Брянской области Богомаз: при обстреле села Соловьевка со стороны ВСУ разрушен дом