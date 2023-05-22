https://ria.ru/20230522/obstrel-1873482449.html

Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области

Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:47

2023-05-22T18:47

2023-05-22T18:48

специальная военная операция на украине

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет. "Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

брянская область

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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область