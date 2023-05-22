Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 22.05.2023 (обновлено: 18:48 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873482449.html
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:47
2023-05-22T18:48
специальная военная операция на украине
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет. "Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Украинские военные обстреляли село Соловьевка в Брянской области

Глава Брянской области Богомаз: при обстреле села Соловьевка со стороны ВСУ разрушен дом

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Соловьевка, в результате обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет.
"Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала