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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.05.2023
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17:57 22.05.2023 (обновлено: 17:58 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873473048.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:57
2023-05-22T17:58
донецк
кировский район
сцкк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, сцкк, куйбышевский район, происшествия
Донецк, Кировский район, СЦКК, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкКировский районСЦКККуйбышевский районПроисшествия
 
 
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